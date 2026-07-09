El filme ‘Lejos de los árboles’, de la española Meritxell Colell, a competición en Locarno

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Ginebra, 9 jul (EFE).- El filme ‘Lejos de los árboles’, de la catalana Meritxell Colell Aparicio, competirá por el Leopardo de Oro del Festival de Locarno (sureste de Suiza), según anunció este jueves la organización.

Colell explora la identidad, el desarraigo y la relación con el paisaje con una historia con la que tiende un puente entre Europa y los Andes en una película con Angélica Castelló, José Luis López Cama, Teresita Sánchez y Caterina Ramírez Guallar.

Junto a ella estarán también los brasileños Matheus Farias y Enock Carvalho, con ‘A Margem do Rio’, y los chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña con ‘Princesa Burro’.

Asimismo, otros nombres consagrados como los del canadiense Denis Côté, que llegará con ‘Nobody’s Violence’, o los surcoreanos Hong Sangsoo (‘Nun dul dega womne’) y Nelson Yeo, que con ‘The House of the Moon’ tratará de repetir el éxito de 2022, cuando ganó el Leopardo de Oro por ‘Dreaming & Dying’.

Colell, que ha hecho filmes como ‘Con el viento’ (2018), ‘Transoceánicas’ (2020) o ‘Dúo’ (2022), compite en Locarno con la historia de Adela, una artista sonora mexicana y heredera del exilio catalán de su familia, que emprende un viaje por Perú para registrar lenguas en peligro de extinción.

A medida que la altitud y la distancia despiertan visiones del pasado, deberá reconciliar amor, memoria y pertenencia antes de que el legado que persigue se desvanezca, señala la sinopsis de la productora Allegra Films, una de las coproductoras del filme, que también cuenta con participación de Italia y Perú.

En total serán 17 los largometrajes que competirán en la sección oficial de la 79ª edición de este festival, que se celebrará del 5 al 15 de agosto, ofrecerá 103 estrenos mundiales «de un espectro que abarca desde obras formalmente atrevidas hasta películas inspiradoras con un fuerte atractivo popular», dijeron hoy los organizadores al anunciar la selección.

Fuera de la competición internacional, en la Piazza Grande de Locarno se podrán ver títulos como ‘The Invite’, la última película de Olivia Wilde, que también la protagoniza junto a Penélope Cruz, Edward Norton o Seth Rogen; ‘Armony’, con Asia Argento; ‘Ni vue, ni connue’, con Isabele Huppert, o la cinta ‘El chileno’, de Sergio Castro-San Martín.

O títulos clásicos como ‘Taxi Driver’ (1976), de Martin Scorsese; ‘Corazón salvaje’ (1990), de David Lynch, o ‘Bailando con lobos’ (1990), de Kevin Costner.

Este festival se ha convertido en una referencia a nivel internacional, como lo muestra el hecho de que para esta edición haya recibido un número récord de 7.759 propuestas, muchas de ellas de nuevas voces cinematográficas.

La directora artística del festival, Giona Nazzaro, aseguró que en esta edición desfilará por las pantallas «una selección audaz, llena de sorpresas, que aborda los retos del presente sin renunciar en ningún momento al placer de contar historias y al entretenimiento».

Asimismo, recalcó la voluntad del certamen de elegir películas que provocan reflexiones sobre las transformaciones que se están produciendo en el cine y en el sector audiovisual en general. EFE

is/agf