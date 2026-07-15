El fin de la frontera cierra la «herida abierta» entre España y Gibraltar, dice Pedro Sánchez

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se congratuló este miércoles por el levantamiento de los controles fronterizos entre España y el territorio británico de Gibraltar, lo que a su juicio cierra «una herida abierta» por décadas.

«Durante décadas la verja (fronteriza) ha sido exactamente eso, una herida abierta para los miles de trabajadores que cruzaban cada día», indicó el dirigente socialista en el acto para marcar el fin de la valla metálica que separaba a la población española de La Línea de la Concepción y Gibraltar.

Esta ceremonia, a la que acudió el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ocurre luego de que en la medianoche del martes al miércoles entrara en vigor el tratado de libre circulación alcanzado entre Bruselas y Londres tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) en 2020.

Una vez vigente, decenas de personas y vehículos cruzaron el puesto limítrofe desde España sin someterse a controles después de medianoche, constató un periodista de AFP.

Gibraltar, un territorio británico con amplio grado de autogobierno situado en el extremo sur de la península ibérica, tiene apenas unos 40.000 habitantes, pero su economía depende de unos 15.500 trabajadores que cruzan cada día desde España y que ahora podrán hacerlo con mayor facilidad.

«Hoy estamos haciendo historia, historia de la buena, y efectivamente es así, porque hoy cae el último muro de Europa continental (…) Hoy abrimos una nueva era para el Campo de Gibraltar de prosperidad compartida», señaló Sánchez en referencia a cómo es conocida la zona.

El acuerdo alineará a Gibraltar con las normas del espacio europeo de libre circulación Schengen.

El dictador español Francisco Franco, en el poder hasta 1975, cerró la frontera en 1969 después de que Gibraltar votara en un referéndum continuar bajo dominio británico.

El cierre, que duró 13 años, interrumpió el movimiento diario de trabajadores y separó a familias. A partir de entonces, las tensiones diplomáticas endurecían los controles y provocaban largas colas en la frontera.

España cedió Gibraltar a la corona británica en 1713 como parte del Tratado de Utrecht, pero nunca ha dejado de reclamar su soberanía sobre el peñón, lo que genera tensiones recurrentes entre Madrid y Londres.

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