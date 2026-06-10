El fin del proyecto de caza europeo es «preocupante» para la autonomía estratégica, dice España

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La decisión de los gobiernos francés y alemán de abandonar el proyecto para crear un avión de combate europeo es «muy preocupante» para la autonomía estratégica del bloque, consideró el gobierno español que se había sumado a la iniciativa.

El programa del Sistema de Combate Aéreo del Futuro (SCAF) se había lanzado en 2017 y se consideraba una prueba de los esfuerzos europeos para cooperar en materia de defensa ante una Rusia hostil.

Sin embargo, las tensiones entre los dos fabricantes responsables del proyecto, Airbus y Dassault, llevaron el lunes a Francia y Alemania a abandonar el proyecto.

«Creo que es una mala noticia, muy preocupante para Europa y para la autonomía estratégica de Europa», dijo la ministra española de Defensa, Margarita Robles.

«En este caso se han antepuesto intereses de la industria a los intereses de la seguridad y de la defensa de Europa», insistió la política, quien afirmó que intentarán que «este proyecto tenga otra vía».

Berlín y París, a quienes se sumó posteriormente Madrid, lanzaron este programa para crear un avión de combate que sustituyera a los Rafale franceses y a los Eurofighter usados por alemanes y españoles.

Sin embargo, el proyecto de miles de millones de dólares se estancó por las tensiones entre el francés Dassault y Airbus, que representaba los intereses de Berlín y Madrid.

Finalmente, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, decidieron enterrarlo ante la imposibilidad de un acuerdo entre ambas firmas.

Sin embargo, una alianza de ocho empresas liderada por Airbus habría transmitido al gobierno alemán una propuesta para desarrollar un avión de última generación, dijo el martes una de las firmas participantes a la AFP.

Bautizada «Team Gen 6», esta alianza ha enviado este documento al Ministerio alemán de Defensa, precisó a la AFP un portavoz de la empresa alemana de defensa Hensoldt.

Contactadas por la AFP, todas las demás empresas potencialmente participantes se negaron a comentar o no pudieron ser localizadas de inmediato.

Este proyecto «es plausible y es una de las posibilidades» estudiadas por Berlín, declaró el martes a periodistas el ministro alemán de Defensa Boris Pistorius.

Según él, hay otras opciones sobre la mesa: encargar más aviones estadounidenses F-35, sumarse a otro proyecto internacional en curso o una tercera posibilidad que no ha querido revelar.

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