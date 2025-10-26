El Firpo, del costarricense Solano, sigue firme en el liderato del Apertura de El Salvador

2 minutos

San Salvador, 26 oct (EFE).- El Luis Ángel Firpo, del costarricense Marvin Solano, continúa firme en el liderato del torneo Apertura de El Salvador luego de vencer 3-1 este domingo al Platense, con lo que llega a 40 puntos y saca ventaja a los Albos del Alianza, del argentino Ernesto Corti.

De visita, los Pamperos del Firpo vencieron con solvencia al Platense, mostrando un nivel superior de juego y una sólida defensa. Con este resultado, el Platense se queda en la séptima posición con 21 puntos.

Entre tanto, los Albos del Alianza empataron 2-2 de visita con el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), en un partido que fue opacado por un incidente entre aficionados del Alianza y FAS.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, aficionados del Alianza que se dirigían al encuentro, que se llevó a cabo la noche del sábado en el estadio Óscar Quiteño, «atacaron un autobús que transportaba aficionados del FAS» y como resultado detuvieron a aficionados del Alianza involucrados.

El FAS queda en el tercer lugar con 31 puntos por encima del Isidro Metapán que empató 0-0 contra el Cacahuatique y se queda en el quinto puesto con 24 unidades.

Los Emplumados del Águila, del mexicano Juan Carlos Chávez, empataron 1-1 con el Zacatecoluca, con lo que se queda en la sexta posición con 22 puntos.

El Municipal Limeño, en el octavo lugar con 21 unidades, empató 1-1 contra el Fuerte San Francisco, en el puesto 11 con 14 puntos por encima del Zacatecoluca en el último lugar con 13 unidades.

El Hércules ganó 2-1 al Inter, y con este resultado se ubica en el puesto 10 con 15 unidades y Hércules en el noveno lugar con 17 puntos.

La lucha en la clasificación de goleadores la encabezan los salvadoreños Juan Argueta y José Erick Correa, y el trinitense Jomal Williams con 9 goles. EFE

sa/rao/ laa