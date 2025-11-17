El Firpo domina la etapa regular de Liga salvadoreña y aspira al campeonato

San Salvador, 16 nov (EFE).- El Luis Ángel Firpo dominó la fase regular de la Liga de El Salvador tras conseguir 50 puntos en 22 fechas, con lo que aspira a conseguir su undécimo título en la fase eliminatoria que arrancará ante el Platense.

Los Pamperos cerraron la fase regular en la cima de la tabla tras igualar 3-3 con el Águila, que terminó quinto con 33 enteros.

En la segunda posición quedó el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) con 44 unidades y en su último juego goleó por 4-1 al Platense, octavo con 26 enteros.

El Alianza, vigente campeón, llegó a 44 puntos y dio cuenta del Fuerte San Francisco, noveno con 20 unidades, por 3-1.

El Isidro Metapán se quedó con la cuarta posición con 36 puntos y derrotó por 0-2 al benjamín Hércules, que en su incursión en la Primera División quedó undécimo con 17 unidades.

El Municipal Limeño, sexto con 28 puntos y vigente subcampeón, goleó 4-1 al Cacahuatique, séptimo con 27 enteros.

El Zacatecoluca se quedó con el décimo puesto con 18 unidades tras derrotar por 3-2 al Inter FA, último con 16 puntos.

El liderato del goleo individual se lo quedó el salvadoreño Juan Argueta con 12 tantos, por delante del colombiano José Erik Correa, que llegó a 10 goles.

En los cuartos de final se eliminarán los primeros 8 lugares de la tabla a doble juego hasta llegar a la final, que se disputa a partido único. EFE

