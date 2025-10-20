El Firpo le arrebata el liderato de la Liga salvadoreña al Alianza

San Salvador, 19 oct (EFE).- El Luis Ángel Firpo retomó el liderato de la Liga de El Salvador tras golear al Fuerte San Francisco y por una sorpresiva derrota del Alianza ante el benjamín Hércules en la fecha 17 del torneo Apertura 2025.

Los Pamperos llegaron a 37 puntos en la clasificación tras ganar de visita 1-4 al Tanque Fronterizo, último con 10 enteros.

Los Albos del Alianza, vigentes campeones, perdieron el liderato al quedarse con 36 unidades al caer por 1-0 ante el Hércules, décimo con 14 enteros.

El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) se quedó en el tercer puesto con 33 puntos por su derrota 2-0 frente al Zacatecoluca, undécimo con 12 enteros.

En el cuarto lugar se afianzó el Isidro Metapán con 31 puntos al igualar 2-2 con el Inter FA, que sumó 15 enteros en el noveno lugar.

El Águila, séptimo con 20 puntos, consiguió una difícil victoria por 1-2 ante el Municipal Limeño, vigente subcampeón y octavo con 20 enteros pero menor cuota goleadora.

El Cacahuatique no pudo ante los Gallos del Platense y perdieron por 1-3, resultado que dejó a estos clubes con 23 y 21 puntos en las posiciones quinta y sexta, respectivamente.

En la lucha por el goleo individual, el trinitense Jomal Williams llegó 9 anotaciones y alcanzó al salvadoreño Juan Argueta y al colombiano José Erik Correa.

Tras 22 fechas de etapa regular, los equipos ubicados entre el primero y octavo puesto avanzarán a los cuartos de final para eliminarse a doble partido hasta llegar a la final, que se disputa a partido único. EFE

