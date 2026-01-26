El Firpo toma el liderato de la Liga de El Salvador

San Salvador, 25 ene (EFE).- El Luis Ángel Firpo, vigente campeón de El Salvador, tomó este fin de semana el liderato de la tabla al derrotar de visita al Alianza, lo que lo pone como favorito para revalidar el título en el torneo Clausura 2026.

Los Toros de la Pampa llegaron a 7 puntos en el primer puesto tras derrotar a domicilio al Alianza por 2-3, en la reedición de la última final del fútbol salvadoreño. Los Albos de la capital salvadoreña quedaron décimos con 1 punto.

La sorpresa de las primeras tres fechas la ha dado el benjamín Inter FA, que únicamente posee jugadores locales, que llegó al segundo puesto con 6 unidades gracias a su victoria por 2-1 ante el Cacahuatique, quinto con 4 unidades.

En el tercer puesto con 5 enteros se quedó el Isidro Metapán con su empate sin goles frente a los Cucheros del Municipal Limeño, sexto con 4 puntos.

El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) se quedó tercero con 5 unidades al empatar 1-1 con el Fuerte San Francisco, noveno con 2 puntos.

Los Emplumados del Águila derrotaron por 3-1 al Hércules, con lo que estos equipos llegaron a 3 y 1 puntos en el séptimo y duodécimo lugar, respectivamente.

El Platense cosechó una victoria por 3-2 ante el Zacatecoluca para llegar al octavo lugar con 3 enteros y dejar a sus rivales en el undécimo lugar con 1 entero.

Se prevé que el descenso en este torneo lo disputen los tres equipos benjamines: Inter FA, Hércules y Zacatecoluca.

En la lucha por el goleo individual la encabezan el brasileño Alesson y el colombiano-salvadoreño Cristian Gil. EFE

