El Firpo toma el liderato de la Liga salvadoreña a costa del FAS

San Salvador, 7 sep (EFE).- Luis Ángel Firpo es líder solitario de la Liga de El Salvador con una victoria en su visita al Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) en la décima fecha del torneo Apertura 2025.

Los Pamperos del Firpo, líderes con 23 puntos, se impusieron a los Tigrillos por 2-3 con tantos de Nelson Díaz, Joshua Gallardo y Arichel Hernández, pese a la ausencia de su principal referente en el ataque concentrado con la selección nacional Styven Vásquez.

Dustin Correa y el colombiano Édgar Medrano descontaron por parte del FAS, que se quedó en la segunda plaza con 20 enteros.

Alianza, vigente campeón, se quedó con 18 puntos en el tercer puesto al derrotar por 0-1 al benjamín Zacatecoluca, último con 6 puntos.

La sorpresa de la jornada la dio el Cacahuatique, cuarto con 15 puntos, al golear por 3-0 al Águila, uno de los equipos más laureados del fútbol salvadoreño y sexto con 14 unidades.

El fuerte San Francisco consiguió su segunda victoria del torneo por 1-0 frente al Isidro Metapán, resultados que dejó a estos clubes en la quinta y octava posición con 15 y 10 enteros, respectivamente.

El subcampeón Municipal Limeño ganó y sumó 13 puntos en el séptimo lugar y relegó al Inter FA al undécimo puesto con 7 unidades. El duelo entre Hércules y Platense se disputará entre semana.

La lucha por la clasificación de goleadores tiene al salvadoreño Juan Argueta, del Cacahuatique, como líder con 7 tantos y le sigue el brasileño Yan Maciel con 5. EFE

