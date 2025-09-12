El Firpo y FAS luchan por el liderato del torneo Apertura de El Salvador

San Salvador, 11 sep (EFE).- El Luis Ángel Firpo, del costarricense Marvin Solano, y el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), dirigido por el técnico mexicano Cristian Flores, pelean codo a codo por el liderato del torneo Apertura de El Salvador, en el que se están alternando el primer lugar.

Los Toros del Firpo reciben el sábado, en la jornada 11 del torneo, a los Emplumados del Águila, del argentino Daniel Messina, en un partido de choque ya que ambas escuadras cuentan con una delantera efectiva, y el Águila con una sólida defensa.

Bajo el liderazgo del joven Styven Vásquez, el Firpo busca ampliar su ventaja sobre el FAS, actualmente de 3 puntos con lo que suma 23 unidades sobre 20 de los Tigrillos, en el segundo puesto de la tabla.

Los del mexicano Flores se enfrentan el domingo al Platense, ubicados en la novena posición con 9 puntos.

Los Albos del Alianza, en el tercer puesto con 18 puntos y comandados por el argentino Ernesto Corti, jugarán en casa contra el Fuerte San Francisco, que es octavo con 10 unidades.

El Cacahuatique y los Caleros del Isidro Metapán, en el cuarto y quinto lugar, suman 15 puntos cada uno, y en esta jornada se medirán ante el Municipal Limeño y ante el Hércules, respectivamente.

El Limeño se encuentra en la séptima posición con 13 unidades, una menos que los Emplumados del Águila con 14 puntos y en el sexto puesto.

El Hércules, entre tanto, se ubica en el décimo lugar con 8 puntos por encima de Inter FA y el Zacatecoluca, último en la tabla con 6 unidades.

Inter FA y el Zacatecoluca se medirán en un tenso duelo, ya que ambos buscan la victoria para salir de la inestable situación en la que se encuentran.

La lucha en la clasificación de goleadores sigue intensa con Juan Argueta, de Cacahuatique, liderando con 7 goles, seguido del brasileño del FAS Yan Maciel suma 5 tantos, y del salvadoreño Edgar Medrano -también de FAS- y del trinitense Jomal Williams del Metapán con 4 tantos, cada uno.

– Programación de la jornada 11:

Sábado 13

Inter FA-Zacatecoluca

Metapán-Hércules

Firpo-Águila

Domingo 14

Cacahuatique-Limeño

Alianza-Fuerte San Francisco

Platense-FAS. EFE

