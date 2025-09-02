El fiscal afirma que la democracia asume «su defensa activa» con el juicio a Bolsonaro

Brasilia, 2 sep (EFE).- El fiscal general, Paulo Gonet, afirmó este martes en la primera audiencia de la fase final del juicio por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que la democracia «asume su defensa activa» con este proceso penal.

Gonet, responsable por la acusación en el proceso que cursa en la Primera Sala de la Corte Suprema, dijo frente a los jueces que el inicio de la fase final del proceso supone el momento en que «la democracia en Brasil asume su defensa activa frente a un intento de golpe» y hechos «extremadamente graves», explicados en una denuncia que presenta «un panorama espantoso y tenebroso».

En sus primeras palabras, citó «una trama urdida y puesta en práctica por medios de actos coordinados» que tenía como objetivo «abolir el Estado democrático de derecho».

El fiscal admitió que los ocho reos, que incluye a Bolsonaro, exministros y antiguos jefes militares, no participaron «en todas las fases del golpe», pero sostuvo que «todos colaboraron en cada etapa del proceso» con la intención de consumarlo.

Según la acusación, la trama golpista fue discutida incluso antes de las elecciones de octubre de 2022, comenzó con una dura campaña contra el sistema electoral y tomó forma concreta tras la derrota de Bolsonaro en las urnas frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

La acusación sostiene que en la investigación fue hallado el borrador de un decreto que anulaba las elecciones, «intervenía» el Poder Judicial y ordenaba la detención de algunos jueces, entre ellos Alexandre De Moraes, hoy relator del proceso por golpismo.

También se encontraron documentos sobre un plan para vigilar los movimientos de Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el propio De Moraes, que sugería hasta la posibilidad de asesinarlos.

El fiscal responsabiliza a Bolsonaro

Asimismo, el fiscal responsabiliza a Bolsonaro por las protestas y campamentos frente a cuarteles del Ejército en los que se exigía un golpe para impedir la investidura de Lula, todo lo cual sostiene que desembocó en el violento asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023.

Ese día, una semana después de la toma de posesión del actual mandatario, miles de bolsonaristas ocuparon y destrozaron las sedes de la Presidencia, del Parlamento y la propia Corte Suprema, donde se celebra el juicio, exigiendo una «intervención militar» para derrocar al Gobierno elegido en las urnas en octubre de 2022.

La presentación de Gonet fue antecedida por un informe preparado por De Moraes, en su condición de relator del proceso, quien sostuvo que la conspiración supuestamente liderada por Bolsonaro pretendía «instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura»

En esta primera audiencia, sólo está presente uno de los reos: el general de la reserva Paulo Sérgio Nogueira, quien fue ministro de Defensa durante la gestión de Bolsonaro.

El líder de la ultraderecha, quien está en prisión domiciliaria, alegó motivos de salud y ni siquiera solicitó la autorización que requeriría para asistir a estas sesiones.

Tras el pronunciamiento del fiscal, los abogados de los ocho acusados en esta primera fase del proceso, entre los que, además de Bolsonaro, figuran exministros y antiguos jefes militares, tendrán una hora cada uno para exponer sus alegatos.

Según las previsiones del tribunal, esa fase concluirá este miércoles y el juicio quedará entonces listo para una sentencia que deberá ser dictada durante tres sesiones que se celebrarán la semana próxima, los días 9, 10 y 12 de septiembre. EFE

