El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, presenta su renuncia al cargo

Ciudad de México, 27 nov (EFE).- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, Alejandro Gertz Manero, firmó este jueves su renuncia al cargo, en una carta enviada al Senado.

La confirmación llega después de un día de rumores y especulaciones sobre la salida de Gertz Manero de la Fiscalía, cargo que desempeñaba desde 2019 y cuyo mandato se extendía originalmente hasta 2028. EFE

