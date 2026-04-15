El fiscal general de Perú afirma que no ha advertido indicios de fraude en las elecciones

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Lima, 15 abr (EFE).- El fiscal general de Perú, Tomás Gálvez, afirmó este miércoles que no ha advertido ninguna indicio de fraude o una causal de nulidad de los comicios generales de este domingo, en referencia a la postura del candidato presidencial ultraconservador Rafael López Aliaga que asegura que las elecciones son fraudulentas.

«Una cuestión de fraude o una causal de nulidad del proceso electoral no he advertido y creo que ahí hay un apresuramiento y yo llamaría a los candidatos o a las personas que así están pensando que lo hagan con mayor responsabilidad», dijo Gálvez en la emisora local RPP.

López Aliaga convocó la noche del martes un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) donde aseguró frente a simpatizantes que lo sucedido en la jornada electoral «no se ha visto ni en la dictadura de (Nicolás) Maduro en Venezuela», e instó a la Fiscalía y a la Policía a detener de manera inmediata a Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargado de organizar las elecciones.

Los comicios del domingo estuvieron protagonizados por largos retrasos en la apertura de locales de votación debido a la demora en la llegada del material electoral, lo que provocó que 13 centros de Lima y dos mesas en el extranjero no pudieran abrir y más de 52.000 personas tuvieron que votar un día más tarde.

Pese a los problemas logísticos, Gálvez descartó la existencia de fundamentos legales para declarar la nulidad de las elecciones generales y reiteró que el Ministerio Público ya está investigando a Corvetto y el caso ha sido derivado a la fiscalía penal.

Sobre la solicitud de detención del jefe de la ONPE expresó que ni el Jurado Nacional de Elecciones ni las presiones de los candidatos tienen la facultad legal para destituirlo.

Explicó que solo la Junta Nacional de Justicia o la emisión de una medida judicial específica, que ordene su suspensión mientras duren las investigaciones, pueden decidir el futuro de Corvetto en el puesto.

«Pueden imponer una medida cautelar de separación del cargo, de suspensión del cargo y a partir de ese momento el señor Corvetto dejaría la ONPE. Eso es lo que tiene que pasar. Ni el jurado ni nadie puede sacarlo porque un candidato lo diga”, señaló Gálvez.EFE

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