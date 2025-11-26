El fiscal general de Venezuela dice que Cartel de los Soles es «una creación de la CIA»

Caracas, 26 nov (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este miércoles que el Cartel de los Soles, designado por Estados Unidos como organización terrorista, «fue una creación de la CIA», versión que atribuyó a un exagente de esa agencia de EE.UU.

«El Cartel de los Soles, con ese nombre, tuvo un origen que luego se difuminó, en los años 90 (…) y lo dirigía la CIA», declaró Saab a la prensa, después de ofrecer un balance por el aniversario 56 del Ministerio Público (MP).

El funcionario señaló como autor de esa versión al exmilitar estadounidense Jordan Goudreau, a quien acusó de ser agente de la CIA.

Según el Gobierno venezolano, Goudreau dirigió la llamada ‘Operación Gedeón’, una incursión marítima frustrada el 3 de mayo de 2020 que, según Caracas, estaba dirigida por EE.UU. y buscaba una invasión militar.

Desde este lunes, Estados Unidos formalizó la designación del Cartel de los Soles, organización a la que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano, como un grupo terrorista extranjero (FTO).

Aunque las autoridades estadounidenses mencionan desde los años noventa la existencia de este grupo integrado por militares venezolanos —cuyo nombre provendría supuestamente de las insignias en forma de soles que lucen los generales—, las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato del presidente estadounidense, Donald Trump (2017-2021).

Es entonces cuando el Departamento de Justicia reconoce formalmente la existencia del cartel y señala al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su ministro de Interior, Diosdado Cabello, como sus líderes, una acusación que el Ejecutivo Trump reiteró en julio pasado.

La designación se produjo mientras la Casa Blanca mantiene un despliegue militar en el Caribe que, afirma, busca combatir el narcotráfico procedente de Latinoamérica, pero que Caracas denuncia como una «amenaza» y un intento de propiciar un cambio de régimen en el país suramericano.

Goudreau, un condecorado veterano de las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos, y que dirigía la empresa de seguridad Silvercorp, fue arrestado en julio del año pasado en Nueva York con cargos por contrabando de armas para un fallido golpe de Estado contra Maduro, según informó entonces el Departamento de Justicia estadounidense.

El exmilitar dijo ser el responsable de una incursión marítima lanzada desde Colombia hacia territorio venezolano. Por ese caso, el año pasado veinte personas fueron condenadas a 30 años de cárcel en Venezuela. EFE

