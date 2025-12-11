El fiscal general interino de Perú anuncia disolución de equipos especiales anticorrupción

Lima, 11 dic (EFE).- El fiscal general interino de Perú, Tomás Gálvez, anunció que «en las próximas semanas» serán disueltos los equipos especiales del Ministerio Público que han investigado casos emblemáticos de corrupción en el país, como el que implicó a la empresa brasileña Odebrecht.

«Como ya lo he dicho en múltiples oportunidades, los equipos especiales son siempre temporales, yo creo que ya cumplieron su ciclo y calculo que en los próximos días deben desactivarse», declaró Gálvez en el Canal N de televisión.

El magistrado, quien reemplaza temporalmente a la suspendida e inhabilitada fiscal general Delia Espinoza, agregó que «no cree» que esa decisión pueda ser implementada en lo que queda de este año, por lo que consideró que deberá concretarse «en las próximas semanas».

Gálvez mencionó entre los equipos que planea disolver al del caso Lava Jato, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), el que investiga el caso ‘Cuellos Blancos’, una presunta trama corrupta al interior de la Judicatura donde el propio Gálvez está involucrado; y el equipo especial de derechos humanos (Eficavip).

«Lo vamos a hacer en la Junta (de Fiscales Supremos), pero si no lo hace la Junta, lo hago yo, como Fiscal de la Nación», remarcó.

El fiscal general interino agregó que «haga lo que haga el sector que protege a Odebrecht» lo va a criticar «y los demás me van a reconocer y alabar».

Aseguró que «obviamente» considera que los integrantes del equipo especial Lava Jato, que dirige el fiscal Rafael Vela, han protegido a Odebrecht durante sus investigaciones y dijo que por ese motivo los ha denunciado.

La posición sobre la fiscal general inhabilitada

Gálvez también consideró que la decisión del Congreso de inhabilitar para ejercer cargos públicos durante diez años a la fiscal Espinoza ha sido «excesiva» y anunció que la Junta de Fiscales Supremos ha decidido esperar al inicio del próximo año para nombrar a quien la sucederá en el cargo.

Detalló que los fiscales supremos mantienen una controversia jurídica sobre si la inhabilitación es suficiente para declarar vacante el cargo o si se requiere de una destitución formal.

Espinoza, quien había sido suspendida durante seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de control de la Judicatura peruana, fue inhabilitada el pasado 3 de diciembre por el pleno del Congreso por una presunta infracción constitucional.

Previamente, el pleno del Legislativo también la desaforó, al aprobar una acusación constitucional para que sea procesada por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, usurpación de funciones y falsedad genérica, tras haber impulsado investigaciones contra altos funcionarios, a pesar de que el Parlamento entregó esa función a la Policía.

Espinoza ejerció el cargo desde noviembre del año pasado hasta septiembre último, en medio de una crisis interna en el Ministerio Público, desde la suspensión de su antecesora, Patricia Benavides, en mayo de 2024, por presuntamente haber encabezado una red corrupta al interior del organismo. EFE

