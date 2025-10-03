El flamenco, el jazz y el folclore españoles, foco del festival alemán Münsterland 2025

Berlín, 3 oct (EFE).- El flamenco, el jazz y el folclore españoles centran la programación del Münsterland Festival 2025, que se celebra del 4 al 8 de octubre y que tiene a España como invitado especial con una programación que incluye música pero también arte, con una exposición sobre Eduardo Chillida o un taller de baile flamenco.

Se trata de hacer «un viaje cultural por la Península Ibérica», con invitados como el pianista de jazz Marco Mezquida, «una de las mentes más innovadoras del panorama jazzístico español», o «la enérgica y reconocida» Irene Reig con su saxofón, destaca la web del festival.

Una selección de artistas salidos en gran parte de la Muestra de Jazz para Programadores Internacionales JazzEñe que organiza la Fundación SGAE (Sociedad General de Autores y Editores).

Christine Sörries, programadora de Münsterland Festival, acude desde hace cuatro años a JazzEñe y de ahí ha seleccionado para la edición de este año a Marco Mezquida –tanto solo como con Chicuelo–, Oreka TX y su reinvención de la música tradicional vasca, la joven jazzista catalana Irene Reig, destaca un comunicado de la fundación.

También a Antonio Lizana y su quinteto, el pianista Daniel García –tanto en formato trío como a dúo con el contrabajista Pablo Martín Caminero– o Lucía Fumero y su intersección entre jazz y canción popular.

Completan el programa otras propuestas como el free jazz de Andrés Coll & The Cosmic Trio, la pianista experimental catalana Clara Peya, la unión de flamenco y arpa de Ana Crismán, la flautista Trinidad Jiménez o los impulsos árabes del contrabajista Matthieu Saglio en colaboración con el guitarrista flamenco José El Piru.

En cuanto a las exposiciones, la dedicada a Chillida explora su «fascinante» obra gráfica en la que el artista «mostraba una tendencia hacia la forma abstracta, similar a las formas de sus esculturas».

También habrá una muestra sobre ‘El mito de España: Sol, playa…y Picasso’ y otra sobre la obra de la pintora Laura Nieto, además de un taller de flamenco, ‘El patio andaluz’, a cargo de Carmen López. EFE

agf/jgb