El Flamengo, cerca de cerrar un acuerdo con el West Ham por Lucas Paquetá

São Paulo, 25 ene (EFE).- El presidente del Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, anunció este domingo que está «cerca» de cerrar un acuerdo con el West Ham para repatriar al mediapunta brasileño Lucas Paquetá.

«Lo que puedo decir es que estamos cerca. La diferencia está en la forma de pago que se va a realizar. Hemos llegado a un acuerdo respecto a varios aspectos que considero más importantes», dijo el dirigente del club carioca en declaraciones a TNT Sports Brasil.

Paquetá, de 28 años, es el gran objetivo del ‘Fla’, último campeón de la Liga brasileña y la Copa Libertadores, para reforzar al equipo de cara a la temporada de 2026.

El internacional con la Canarinha desea volver a su país, en concreto al club donde se formó antes de poner rumbo al fútbol europeo, primero con el AC Milán, después con el Olympique de Lyon y finalmente con el West Ham.

Baptista, más conocido como Bap, explicó que primero tienen que cerciorarse de que podrán afrontar económicamente el traspaso del que un día fue una joven promesa del club rojinegro.

«Ahora estamos frente a una situación entre los hinchas, que están divididos entre querer cerrar rápido, y el presidente, que tiene la responsabilidad con la institución y con la afición de no comprometerse con algo que no podremos cumplir», explicó durante la ceremonia de la FIFA para el lanzamiento del logotipo del Mundial femenino de 2027, en Río de Janeiro.

Y completó: «Como el Flamengo tiene por costumbre cumplir con todas sus obligaciones, estamos tratando de poner esto sobre la mesa. Es mejor estar seguros de que vamos a poder pagar y que el West Ham recibirá (el dinero)».

Según el portal Ge, el conjunto inglés aceptó la última propuesta del Flamengo, que es de 41,2 millones de euros (casi 50 millones de dólares) fijos sin contar con las variables por objetivos deportivos.

Las trabas ahora están en los plazos: Flamengo quiere pagar en tres años, mientras que West Ham prefiere recibir todo el valor en la mitad de ese tiempo, es decir, en año y medio.

El fichaje de Paquetá reforzaría aún más a una de las plantillas mejor valoradas del continente, que viene de triunfar a las órdenes del técnico Filipe Luís con tres títulos en 2025: Libertadores, Liga y Supercopa do Brasil.

El equipo ya cuenta entre sus filas con grandes nombres como el mediapunta uruguayo Giorgian de Arrascaeta, el extremo brasileño Samuel Lino, el enganche colombiano Jorge Carrascal, el centrocampista español Saúl Ñíguez o el pivote nacionalizado italiano Jorginho, entre otros. EFE

