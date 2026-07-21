El FMI aprueba 690 millones de dólares adicionales para Ucrania

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el lunes que dio luz verde al acceso inmediato de Ucrania a unos 690 millones de dólares tras una revisión de su programa de préstamos.

Esto elevaría los desembolsos del FMI a alrededor de 2.200 millones de dólares, en el marco del acuerdo de financiamiento de 8.100 millones.

La revisión se produce cuando Ucrania intenta mantener la estabilidad económica y avanzar en reformas. Al tiempo, Rusia intensifica sus ataques.

Kiev está en su quinto año de guerra tras la invasión rusa a principios de 2022.

«Ucrania ha mantenido la estabilidad macroeconómica y financiera a pesar de la guerra continua de Rusia, de un entorno externo más desafiante y de riesgos que siguen siendo excepcionalmente elevados», dijo el FMI el lunes.

El fondo agregó que el desempeño de Ucrania en el programa ha sido «en general satisfactorio».

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó tras el debate del directorio ejecutivo que «Ucrania sigue demostrando una resiliencia extraordinaria» frente al conflicto.

«Preservar la estabilidad macroeconómica sigue siendo la prioridad inmediata», añadió.

Georgieva pidió adoptar una política fiscal y una política monetaria prudentes, junto con medidas para salvaguardar la resiliencia del sector financiero.

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