El FMI apunta que las economías están más preparadas pero alerta del alto nivel de deuda

Washington, 16 oct (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este jueves que las economías están ahora más preparadas para hacer frente a crisis que en el ‘crac’ de 2008, tanto las avanzadas como las emergentes, pero alertó del alto nivel de la deuda pública.

«Hay una base más sólida. No estamos en la misma situación que durante la crisis financiera global. Se han aprendido lecciones. Se han tomado medidas», aseguró Georgieva durante una rueda de prensa con motivo de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial.

El mundo «ha aprendido a operar con más responsabilidad y con marcos políticos más sólidos», indicó funcionaria búlgara.

«Esto ocurre en todo el mundo. No es como si solo un pequeño grupo de economías avanzadas tuviera buenos fundamentos. De hecho, tenemos muchas economías emergentes con fundamentos muy sólidos. También contamos con muchas reservas», añadió.

Sin embargo, la directora gerente hizo referencia a los altos niveles de deuda pública global. Según explicó durante la presentación del Monitor Fiscal, el organismo proyecta que la deuda pública global superará el 100 % del PIB para 2029. Su nivel más alto desde 1948.

El informe destaca, entre otros, los aumentos en países como Canadá, China, Francia, Japón y Estados Unidos.

«Los países han agotado sus márgenes fiscales. La política monetaria aún está luchando por mantener la inflación en una tendencia descendente, con la excepción de algunas partes de Asia, donde de hecho la desinflación fue demasiado lejos. Tenemos una manta de seguridad que nos cubre, pero tal vez tengamos un pie afuera, en el frío. Así que debemos estar atentos», explicó Georgieva.

La directora gerente también fue preguntada por la situación de la guerra comercial, cuyo impacto el FMI considera que ha sido menor de lo temido en abril, cuando el presidente Donald Trump anunció aumentos arancelarios a casi todos los países.

«Tenemos un país que está actuando más (EE.UU.) y otro que está respondiendo (China). El resto del mundo, por ahora, no está participando en una guerra comercial, lo que significa que los países que están en el extremo receptor de los aranceles actúan como un choque que contiene la inflación; no la incrementa», respondió la Georgieva.

Sobre el resurgimiento de las tensiones comerciales, tras el anuncio del presidente, Donald Trump, de imponer aranceles del 100 % a China, Georgieva dijo de forma explícita: «Por favor, no lo haga». EFE

