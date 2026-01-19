El FMI avisa del riesgo por las injerencias políticas en bancos centrales, incluida la Fed

3 minutos

Bruselas, 19 ene (EFE).- El Fondo Monetario Internacional insistió este lunes en que la independencia de los bancos centrales es «primordial» y advirtió del riesgo para el crecimiento económico mundial si esta se debilita, incluida en la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

«Una credibilidad debilitada de los bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos, que resulte en unas expectativas de inflación más altas y una menor demanda global de activos de Estados Unidos, podría reducir en un 0,3 % el resultado global en 2026», dijo el economista jefe del FMI, Olivier Gourinchas, en una rueda de prensa para presentar la actualización de Perspectivas Económicas Globales.

«Desafortunadamente, las amenazas a la independencia de los bancos centrales están aumentando y deben ser resistidas firmemente», añadió Gourinchas, después de que en las últimas semanas se hayan intensificado los ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, al presidente de la Fed, Jerome Powell.

El economista jefe del FMI incidió en que esta independencia es necesaria, en particular, para que los bancos puedan responder con agilidad, ya sea endureciendo su política monetaria si aumentan las presiones de demanda o suavizándola si persisten las debilidades del mercado laboral o se produce una corrección en los mercados.

«La independencia de los bancos centrales es absolutamente crítica y una de las lecciones más importantes de los últimos cuarenta años», subrayó Gourinchas.

Destacó que la credibilidad de la que gozan ahora los bancos centrales ha marcado la diferencia entre la gestión de episodios de inflación como el de los años setenta y el acaecido tras la crisis del covid-19, cuando las políticas adoptadas por estas instituciones permitieron acometer un proceso de desinflación sin que se produjese una recesión en las economías avanzadas.

«Es un logro importante», dijo el economista, para quien esta credibilidad emana de la confianza en que los bancos centrales podrán desplegar sus herramientas sin interferencias políticas y «debe ser preservada».

Si esta credibilidad faltase, añadió, aumentarían las expectativas de inflación, generando un incremento de los precios, más volatilidad en el mercado de divisas, más inestabilidad macroeconómica y menos crecimiento, y los bancos centrales tendrían muchas más dificultades para restaurar la estabilidad de precios.

De hecho, el informe presentado hoy por el FMI incluye las injerencias políticas entre los riesgos para la economía global en 2026 y 2027, años para los que pronostica un crecimiento «resiliente», del 3,3 % y 3,2 %, respectivamente.

“La interferencia política en instituciones económicas independientes podría aumentar el riesgo de errores en materia de política (monetaria) y erosionar la confianza pública”, asevera el texto.

Aunque el FMI ya había hecho esta advertencia en octubre, esta vez se produce en un contexto de aumento de los ataques de Trump a Powell, quien ha denunciado la «presión» de la Administración tras conocer que la Fiscalía de Washington le investiga por un supuesto sobrecoste en la renovación de la sede de la Fed en Washington.

Trump ha asegurado que nombrará a un candidato para sustituirlo a partir de mayo que esté en sintonía con sus opiniones sobre los tipos de interés, los cuales considera que deberían estar cercanos al 0 %. EFE

