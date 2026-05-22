El FMI defiende un IVA más eficiente en España para acelerar la consolidación fiscal

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Washington, 22 may (EFE).- El jefe de misión para España del Fondo Monetario Internacional (FMI), Romain Duval, defiende este viernes en una entrevista con EFE la necesidad de afinar la recaudación del IVA en el país para así acelerar el proceso de consolidación fiscal que recomienda el organismo.

En su informe definitivo anual publicado hoy mismo, el FMI vuelve a subrayar que España crece por encima de la media de la eurozona y que debe aprovechar la coyuntura para reconstruir sus reservas fiscales «ante el inminente y pronunciado aumento de las presiones de gasto relacionadas con el envejecimiento de la población».

«Creemos que harán falta más avances en los próximos años. En particular, incluso para que España cumpla sus propios objetivos del plan fiscal estructural a medio plazo, pensamos que sigue siendo necesario consolidar el equivalente a 2,5 puntos porcentuales del PIB en los próximos cinco años», explica Duval, que también es subdirector del Departamento de Europa.

Según cálculos elaborados por el FMI, en torno a un punto porcentual de ese volumen podría venir de indexar el IRPF y del aumento en las cotizaciones, por lo que para consolidar los 1,5 puntos porcentuales restantes haría falta una medida adicional, en este caso aumentar la eficiencia recaudatoria del IVA.

Escasa eficiencia

«Si uno mira el sistema del IVA español, es uno de los menos eficientes de Europa. ‘Menos eficiente’ significa que tiene muchas exenciones y muchos tipos reducidos», explica Duval, antes de puntualizar que «si se alinearan esos tipos reducidos con el tipo general, en realidad podría obtenerse alrededor de un 2 % del PIB en ingresos».

El economista francés reconoce a su vez que la medida no se ha adoptado por la posibilidad de que mine el crecimiento y perjudique a los consumidores, especialmente a las rentas bajas.

«Lo que mostramos es que, si de ese 2 % del PIB se utiliza un 0,5 % para realizar transferencias a hogares de menor renta, se podría lograr la consolidación de 1,5 puntos de PIB a la que nos referimos. Es decir, se alcanzaría plenamente el ajuste fiscal que España necesita sin aumentar la desigualdad», apuntó.

Duval también consideró que el coste en términos de crecimiento sería «muy reducido», ya que las estimaciones del FMI apuntan a que la reforma del IVA lo rebajaría en apenas 0,1 puntos porcentuales del PIB en los próximos dos años.

Acceso a vivienda e hipotecas

El informe final del FMI publicado hoy también vuelve a hacer hincapié en el deterioro del acceso a la vivienda, y a su vez un informe temático publicado simultáneamente plantea la necesidad de introducir a las hipotecas límites como el préstamo‑valor (LTV) o préstamo‑ingresos (LTI).

Aunque el objetivo de esto sería contener el peso que los préstamos de mayor riesgo tienen para los flujos de crédito y así reducir la probabilidad de impagos, es fácil pensar que estos límites encarecerían aún más el acceso a vivienda para jóvenes y rentas bajas.

Sin embargo, Duval sostiene que si se calibran bien, estas medidas pueden moderar el encarecimiento de la vivienda y ayudar a que los hogares de menor renta se alejen de cargas de deuda excesiva a las que no podrán hacer frente en una recesión.

«Nuestro análisis muestra que los hogares de renta baja son los más propensos a incurrir en impago en episodios de tensión financiera. Por eso no creemos que sea conveniente que estos hogares, por ejemplo, contraten préstamos por el mismo valor que la vivienda que compran, lo que equivale a una ratio préstamo-precio del 100 %», explica.

El economista considera muy importante diseñar medidas específicas, en particular, fijar umbrales más flexibles para compradores primerizos, y argumenta que algunos países ya aplican restricciones más estrictas a compradores de segunda vivienda.

«En segundo lugar, se pueden establecer exenciones a estas medidas para una fracción de la cartera de préstamos de los bancos y, por ejemplo, se puede incentivar a las entidades a prestar más a compradores de menor renta pero con bajo riesgo de crédito, incluso por encima del umbral que se haya fijado», indica Duval, que cree que a esto se pueden añadir «medidas complementarias solo para hogares de renta baja». EFE

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