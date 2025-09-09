The Swiss voice in the world since 1935

El FMI dice que sigue trabajando estrechamente con el Gobierno Milei tras revés electoral

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 9 sep (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo este martes que sigue colaborando «estrechamente» con el Gobierno de Javier Milei para aplicar los ajustes ligados al préstamo concedido por la entidad tras la dura derrota electoral que sufrió el domingo el partido del presidente argentino.

«El personal técnico del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país», escribió la portavoz del FMI, Julie Kozack, en un mensaje en la red social X.

«Respaldamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación», concluye el breve escrito, publicado dos días después de que el oficialista La Libertad Avanza (LLA) encajara una dura derrota en las legislativas de la provincia de Buenos Aires.

El resultado empaña el horizonte para el LLA de cara a los cruciales comicios parlamentarios generales previstos en Argentina en octubre, donde otra derrota de la formación de Milei podría comprometer el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el FMI.

Tras la concesión en abril de este año de un préstamo de 20.000 millones de dólares a desembolsar por completo en cuatro años el Gobierno argentino ha eliminado el cepo para imponer una liberalización cambiaria, y ha apostado por una profunda desregulación y una férrea disciplina fiscal de «déficit cero» apoyada en los duros recortes del gasto público por los que aboga Milei. EFE

asb/ecs/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR