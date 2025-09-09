El FMI dice que sigue trabajando estrechamente con el Gobierno Milei tras revés electoral

2 minutos

Washington, 9 sep (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo este martes que sigue colaborando «estrechamente» con el Gobierno de Javier Milei para aplicar los ajustes ligados al préstamo concedido por la entidad tras la dura derrota electoral que sufrió el domingo el partido del presidente argentino.

«El personal técnico del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país», escribió la portavoz del FMI, Julie Kozack, en un mensaje en la red social X.

«Respaldamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación», concluye el breve escrito, publicado dos días después de que el oficialista La Libertad Avanza (LLA) encajara una dura derrota en las legislativas de la provincia de Buenos Aires.

El resultado empaña el horizonte para el LLA de cara a los cruciales comicios parlamentarios generales previstos en Argentina en octubre, donde otra derrota de la formación de Milei podría comprometer el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el FMI.

Tras la concesión en abril de este año de un préstamo de 20.000 millones de dólares a desembolsar por completo en cuatro años el Gobierno argentino ha eliminado el cepo para imponer una liberalización cambiaria, y ha apostado por una profunda desregulación y una férrea disciplina fiscal de «déficit cero» apoyada en los duros recortes del gasto público por los que aboga Milei. EFE

