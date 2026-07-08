El FMI mantiene el crecimiento para España en el 2,1 % más del doble del europeo (0,9 %)

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Madrid, 8 jul (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo el crecimiento previsto para España en 2026 en el 2,1 %, más del doble del 0,9 % esperado en la zona de euro, en un contexto en el que los precios de la energía seguirán más altos que antes de la guerra en Oriente Medio y con la confianza del consumidor debilitada.

La previsión para la eurozona, que el organismo ya rebajó en dos décimas en junio pasado, refleja un importante arrastre negativo del primer trimestre, principalmente por el desplome de la economía irlandesa, pero también por la debilidad mostrada por otros países, de acuerdo con la actualización de perspectivas económicas publicada este miércoles por el fondo.

El FMI recortó una décima el crecimiento previsto para este año en Alemania (0,7 %) y tres décimas el pronosticado para Francia (0,6 %), en tanto que ha dejado sin cambios el de Italia (0,5 %).

Para el Reino Unido proyectó un crecimiento del 1 % en 2026, dos décimas más, y mantiene el 1,3 % el de 2027, lo que indica una recuperación a medida que se disipe el impacto de la crisis energética.

También el crecimiento económico de la eurozona se acelerará en 2027, al 1,2 %, con avances del 1 % para Alemania y del 0,9 % para Francia, mientras que Italia repetirá un 0,5 %.

En el caso de España se espera que el crecimiento económico se ralentice al 1,8 % en 2027, una previsión que no cambia respecto al anterior informe de perspectivas de abril.

El informe se hizo público horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese a la prensa en Ankara, en la segunda jornada de la cumbre de la OTAN, que da por acabado el acuerdo de alto el fuego con Irán tras el reciente incremento de hostilidades entre los dos países.

La inflación de la zona el euro se eleva al 2,9 %

El informe del FMI no revisa la inflación para todos los países, pero dentro de su previsión para las economías avanzadas asume una media para la zona del euro del 2,9 % para 2026 y del 2,3 % para 2027, lo que para este año supone tres décimas más respecto al informe previo de abril y una décima más para el año que viene.

En términos generales, apunta a dinámicas desiguales por países dependiendo de factores como la inflación de los servicios o los costes laborales, más allá de las medidas fiscales adoptadas para contener los precios de la energía.

Se prevé que la inflación subyacente (sin productos energéticos ni alimentos no elaborados) no vuelva al objetivo en la zona del euro hasta principios de 2028, aunque para Reino Unido lo adelanta a mediados de 2027.

Con este escenario de presiones inflacionarias y desaceleración de la actividad, el fondo espera que la política monetaria sea menos expansiva, con la previsión de que los tipos de interés oficiales en la zona del euro se mantendrán prácticamente estables.

Además, espera que la política fiscal en las economías avanzadas sea en general neutral en 2026 antes de endurecerse posteriormente. EFE

mmr/apc/ep

(Infografía)