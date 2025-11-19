El FMI prevé que República Dominicana crecerá un 4,5 % el próximo año

2 minutos

Santo Domingo, 18 nov (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que existen «indicios preliminares» de que la economía dominicana repunte el próximo año y crezca en un 4,5 %, sustentada por el apoyo de las políticas monetaria y fiscal, con el crédito, las exportaciones, y el crecimiento del turismo.

El organismo considera que este año el país crecerá un 3,0 %, según una información suministrada este martes por el por el Banco Central de República Dominicana.

«La inflación se mantiene cercana a la meta y se espera que promedie 3,7 % en 2025. La posición externa está en línea con los fundamentos económicos y políticas recomendadas», dijo el organismo crediticio internacional, según la información.

En cuanto al déficit de cuenta corriente se espera que reduzca aún más este año llegando a 2,5 % del producto interno bruto (PIB), apoyado por la solidez de las exportaciones y las remesas, y que esté completamente financiado por inversión extranjera directa (IED).

«El déficit y la deuda del gobierno se proyectan en una senda gradualmente descendente, debido en parte, a la reducción esperada de las pérdidas del sector eléctrico y una mejor ‘focalización’ de los subsidios a la energía eléctrica y los combustibles. Esto contribuirá a crear espacio fiscal para el aumento programado de la inversión pública», considera el FMI.

El organismo estima que República Dominicana gestiona «positivamente» la «ambiciosa» agenda de reformas estructurales, enfocada en impulsar el crecimiento potencial del país y alcanzar el nivel de economía de ingreso alto, conforme a lo previsto en el Plan Meta 2036.

Sin embargo, advirtió que para alcanzar estos objetivos se requieren esfuerzos para seguir mejorando la gobernanza, avanzar con las reformas laborales y de la seguridad social, e invertir «eficientemente» en proyectos de infraestructura, en la educación y la salud.

El FMI establece que la alta vulnerabilidad de República Dominicana ante los desastres naturales exige adoptar un enfoque integral para la mitigación de riesgos y aumentar la resiliencia del país.

«Entre las medidas más importantes están mejorar los marcos para la gestión de riegos de desastres y ahondar en las consideraciones de política fiscal relacionadas con los desastres naturales», puntualiza el organismo crediticio. EFE

