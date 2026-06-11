El FMI rebaja al 0,9 % el incremento del PIB de la eurozona en 2026 por la guerra en Irán

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Luxemburgo, 11 jun (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha empeorado su previsión de crecimiento económico de la eurozona, desde el 1,1 % del PIB que calculaba en abril hasta el 0,9 % que estima ahora, debido a un impacto mayor de lo previsto de la guerra en Irán.

Así consta en el informe sobre la economía de la zona euro que la directora gerente de la institución, Kristalina Georgieva, ha compartido a los ministros de Economía y Finanzas de la moneda común durante su reunión en Luxemburgo.

En el texto, el FMI señala que la actividad económica en la eurozona se ha «debilitado» y ha llevado a la institución a reflejar en sus proyecciones actualizadas unas «disrupciones más persistentes» del suministro energético que rebajan el PIB para este año en dos décimas (0,9 %), aunque dejan sin cambios la expansión del 1,2 % para 2027. EFE

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