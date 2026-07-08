El FMI rebaja la previsión de crecimiento de México al 1,2 % en 2026 por incertidumbres

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Ciudad de México, 8 jul (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó la previsión de crecimiento para México al 1,2 % este año, cuatro décimas menos de lo previsto en abril, debido a que la «incertidumbre» continúa «frenando la actividad» económica, según el informe actualizado Perspectivas Económicas Globales divulgado este miércoles.

Para 2027, el organismo internacional también redujo las previsiones de crecimiento económico en la segunda mayor economía de Latinoamérica al 1,9 %, frente al 2,2 % estimado tres meses atrás.

«En México, el crecimiento se proyecta que se acelere modestamente en medio de políticas domésticas menos restrictivas, pero la incertidumbre continuará frenando la actividad», indicó el organismo.

La economía mexicana creció un 0,5 % en 2025.

Las previsiones del Fondo son más cautas que las de el Gobierno de México, cuya Secretaría de Hacienda estimó un crecimiento para este año de entre el 1,8 % y el 2,8 % y de entre el 1,9 % y 2,9 % para 2027.

Asimismo, sitúan a México por debajo del crecimiento estimado para Latinoamérica, que se espera incremente su producto Interior Bruto (PIB) en 2026 un 2,4 % y un 2,7 % en 2027.

El informe se hizo público horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese a la prensa en Ankara, en la segunda jornada de la cumbre de la OTAN, que da por acabado el acuerdo de alto el fuego con Irán tras el reciente incremento de hostilidades entre Irán y EEUU. EFE

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