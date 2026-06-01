El FMI resalta que la economía de Brasil ha demostrado resiliencia al escenario global

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São Paulo, 1 jun (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) resaltó este lunes que la economía de Brasil ha demostrado una «notable resiliencia» ante las turbulencias causadas por la guerra en Oriente Medio y otros factores de inestabilidad global.

A pesar del enfriamiento económico de los últimos meses, se prevé una recuperación económica gradual que puede llevar el crecimiento del PIB brasileño al 2,5 % a medio plazo, destacó un comunicado divulgado tras una visita de una misión del FMI al país.

La resiliencia de la economía del país suramericano se basa principalmente en «los sólidos marcos de política económica de Brasil, su sistema financiero estable, sus reservas adecuadas y su tipo de cambio flexible».

En relación a la política monetaria, el FMI aplaudió la reciente reducción de la tasa básica de intereses hasta el 14,5 % anual y valora que el Banco Central debe tener «flexibilidad» en sus próximas decisiones, teniendo en cuenta la incertidumbre causada por la guerra en Oriente Medio y las presiones inflacionarias.

La inflación ha repuntado a consecuencia del alza de los precios del crudo y, según el FMI, podría seguir creciendo a corto plazo antes de converger hacia el objetivo del 3 % a mediados de 2028.

No obstante, el comunicado destacó que Brasil, como país productor de crudo, se ve «relativamente protegido» de los aumentos de los precios mundiales del petróleo.

A pesar de la buena valoración general de la economía brasileña, el FMI advirtió que el país necesita reformas fiscales importantes para reducir la deuda pública.

Del mismo modo, sugirió que Brasil debe ahorrar los ingresos extraordinarios originados por el petróleo, para reducir los costes de financiación y crear margen para inversiones prioritarias.

Además, para impulsar el crecimiento e incentivar la productividad y la inversión, sugirió que Brasil debe mantener sus esfuerzos para mejorar el entorno empresarial, fomentar la competencia, aumentar la participación en el mercado laboral e impulsar las políticas de descarbonización. EFE

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