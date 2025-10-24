El FMI sube al 4,5 % su previsión de crecimiento para Asia-Pacífico en 2025

Hong Kong, 24 oct (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que las economías de Asia-Pacífico crecerán un 4,5 % en 2025, una mejora de 0,6 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, aunque advirtió sobre el impacto de los aranceles estadounidenses y el incremento del proteccionismo sobre las exportaciones de la región.

En su último informe de perspectivas económicas para Asia-Pacífico, presentado este viernes en Hong Kong, el organismo pronosticó a su vez una desaceleración del crecimiento regional hasta el 4,1 % en 2026, 0,1 porcentuales más que lo proyectado en abril.

El Fondo atribuye esa variación a los efectos negativos de las tarifas de EE.UU. y a los «obstáculos para el crecimiento potencial a mediano plazo».

«Aunque los aranceles son inferiores a los anunciados en abril de 2025 y están surgiendo nuevos acuerdos comerciales provisionales, el impacto negativo total de los aumentos arancelarios sigue siendo incierto, y la intensificación de las tensiones comerciales continúa representando un riesgo importante para la región», apuntó el documento.

Según el FMI, los desafíos externos «han reforzado los problemas internos» en la región, especialmente en lo referente a la demanda interna, y en particular al consumo, que «sigue por debajo de las tendencias previas a la pandemia» en muchos países.

En este contexto, el organismo instó a las economías asiáticas a fortalecer un «crecimiento resiliente y sostenible» para impulsar la demanda interna y el crecimiento de la productividad, mediante la utilización de políticas fiscales y monetarias «focalizadas» y la implementación de «reformas estructurales» que ayuden a mejorar el potencial económico a medio plazo.

«Dichas reformas deberían incluir medidas para fortalecer el sector servicios, mejorar la eficiencia de la intermediación financiera, reducir los incentivos a la asignación ineficiente del capital y mitigar los efectos del envejecimiento poblacional», señaló el informe.

Además, el FMI destacó la necesidad de impulsar una «mayor integración comercial y financiera intrarregional».

«Una mayor integración comercial regional mediante la reducción de barreras al comercio y la inversión podría generar beneficios sustanciales (…). Eliminar las barreras intrarregionales al comercio -incluso de manera unilateral- tendría efectos positivos sobre la competencia, la productividad y el crecimiento», estimó el organismo.

La fricción comercial con EE.UU. y el «sólido ciclo tecnológico impulsado por la inteligencia artificial» ya han contribuido al crecimiento del comercio intrarregional, de acuerdo con el FMI.

«Las exportaciones de China a Estados Unidos, como proporción de sus exportaciones totales, han seguido disminuyendo, profundizando la tendencia de diversificación observada desde 2018, mientras que la participación del comercio con socios asiáticos ha aumentado», señaló el FMI, que también destacó el papel de Corea del Sur, Japón y Taiwán en el incremento de los envíos en la región. EFE

