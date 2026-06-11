El Fondo Amazonía de Brasil capta 464 millones de dólares desde su reactivación en 2023

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Río de Janeiro, 11 jun (EFE).- El Fondo Amazonía de Brasil ha captado 2.400 millones de reales (unos 464 millones de dólares o 402 millones de euros) desde su reactivación en 2023 por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que cuadruplicó los recursos anuales para proyectos ambientales en el ecosistema, informaron este jueves fuentes oficiales.

El 83 % de los recursos recibidos desde que el mecanismo se reactivó ya fue destinado para proyectos de protección ambiental y desarrollo sostenible, según el balance presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) .

El otro 17 % de los aportes -equivalente a 600 millones de reales (116 millones de dólares)- aún está pendiente de formalización.

Creado en 2008 para captar donaciones internacionales con base en los resultados de la lucha de Brasil contra la deforestación en el bioma, el Fondo Amazonía acumula un total de 5.300 millones de reales (1.025 millones de dólares) en aportes y 153 proyectos aprobados en sus 18 años de existencia.

El mecanismo financia acciones de prevención, monitoreo y combate a la deforestación, así como proyectos de restauración forestal, bioeconomía, producción sostenible y fortalecimiento de pueblos indígenas y comunidades tradicionales, entre otros.

En un comunicado, el BNDES destacó que el monto anual de recursos aprobados por el fondo pasó de unos 300 millones de reales (unos 58 millones de dólares), entre 2009 y 2018, a 1.300 millones de reales (251 millones de dólares) desde su reactivación en 2023.

Asimismo, señaló que el promedio de proyectos aprobados aumentó de diez a quince por año entre 2023 y 2025.

Según el banco de desarrollo brasileño, que administra los recursos del Fondo Amazonía, el periodo comprendido entre 2023 y 2026 concentra el 57 % de todas las aprobaciones y contrataciones realizadas por el mecanismo desde su creación.

El desempeño del fondo también se reflejó en los desembolsos, pues desde 2023 el promedio anual fue de unos 224 millones de reales (43 millones de dólares), por encima de los 206 millones de reales por año (40 millones de dólares) registrados entre 2010 y 2018.

De acuerdo con el BNDES, el Fondo Amazonía ya beneficia a más de 650 organizaciones no gubernamentales, 169 territorios indígenas, 192 unidades de conservación y unas 260.000 personas.

Los recursos se han concentrado principalmente en proyectos de producción sostenible, restauración de áreas degradadas, regularización ambiental y territorial, combate a incendios y fortalecimiento de la fiscalización ambiental.

El Fondo Amazonía, creado el 1 de agosto de 2008, funcionó en su primera fase hasta 2019, cuando el ahora expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) decidió desactivarlo, en medio de la promoción de políticas que impulsaron la minería y otras actividades económicas en el bioma.

Hasta 2018, el mecanismo contaba únicamente con aportes de Noruega y Alemania. Desde 2023, la base de financiadores se amplió con la incorporación de Reino Unido, Suiza, Dinamarca, la Unión Europea, Estados Unidos, Irlanda y Japón. EFE

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