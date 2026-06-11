El Fondo Amazonía de Brasil capta unos 400 millones de euros desde su reactivación en 2023

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Río de Janeiro, 11 jun (EFE).- El Fondo Amazonía de Brasil ha captado 2.400 millones de reales (unos 402 millones de euros) desde su reactivación en 2023 por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que ha cuadruplicado los recursos anuales para proyectos ambientales en el ecosistema, informan este jueves fuentes oficiales.

El 83 % de los recursos recibidos desde que el mecanismo se reactivó ya ha sido destinado para proyectos de protección ambiental y desarrollo sostenible, conforme al balance presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

El otro 17 % de los aportes -equivalente a 600 millones de reales (100 millones de euros)- aún está pendiente de formalización.

Creado en 2008 para captar donaciones internacionales con base en los resultados de la lucha de Brasil contra la deforestación en el bioma, el Fondo Amazonía acumula un total de 5.300 millones de reales (894 millones de euros) en aportes y 153 proyectos aprobados en sus 18 años de existencia.

El mecanismo financia acciones de prevención, vigilancia y combate a la deforestación, así como proyectos de restauración forestal, bioeconomía, producción sostenible y fortalecimiento de pueblos indígenas y comunidades tradicionales, entre otros.

En un comunicado, el BNDES destaca que el monto anual de recursos aprobados por el fondo ha pasado de unos 300 millones de reales (unos 50 millones de euros), entre 2009 y 2018, a 1.300 millones de reales (220 millones de euros) desde su reactivación en 2023.

Asimismo, señala que el promedio de proyectos aprobados ha aumentado de diez a quince por año entre 2023 y 2025.

De acuerdo con el banco de desarrollo brasileño, que administra los recursos del Fondo Amazonía, el periodo comprendido entre 2023 y 2026 concentra el 57 % de todas las aprobaciones y contrataciones realizadas por el mecanismo desde su creación.

El desempeño del fondo también se ha reflejado en los desembolsos, pues desde 2023 el promedio anual ha sido de unos 224 millones de reales (38 millones de euros), por encima de los 206 millones de reales por año (34,75 millones de euros) registrados entre 2010 y 2018.

Según el BNDES, el Fondo Amazonía ya beneficia a más de 650 organizaciones no gubernamentales, 169 territorios indígenas, 192 unidades de conservación y unas 260.000 personas.

Los recursos se han concentrado principalmente en proyectos de producción sostenible, restauración de áreas degradadas, regularización ambiental y territorial, combate a incendios y fortalecimiento de la fiscalización ambiental.

El Fondo Amazonía, creado el 1 de agosto de 2008, funcionó en su primera fase hasta 2019, cuando el ahora expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) decidió desactivarlo, en medio de la promoción de políticas que impulsaron la minería y otras actividades económicas en el bioma.

Hasta 2018, el mecanismo contaba únicamente con aportes de Noruega y Alemania. Desde 2023, la base de financiadores se ha ampliado con la incorporación del Reino Unido, Suiza, Dinamarca, la Unión Europea, Estados Unidos, Irlanda y Japón. EFE

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