El fondo de inversión saudita patrocinará el Mundial de 2026

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El fondo de inversión saudita (PIF) firmó este jueves una asociación con la FIFA para convertirse en patrocinador del Mundial 2026 (11 de junio-19 de julio) en Norteamérica y Asia, un paso más en la política deportiva del reino.

Este acuerdo «reúne a las diferentes sociedades del PIF, en particular Savvy Games Group, uno de los líderes mundiales en el ámbito de los videojuegos y los deportes electrónicos, así como Qiddiya City, la futura capital saudí del entretenimiento, el deporte y la cultura», indica la FIFA en un comunicado.

Al convertirse en «patrocinador oficial» de la competición por un importe no revelado, el PIF se incorpora al grupo de socios de tercera categoría de la FIFA, con proyección regional, por detrás de los patrocinadores mundiales de la organización y de aquellos vinculados a un torneo específico.

En la primera categoría, organizada por sectores de actividad, figuran grupos históricamente implicados en el deporte como Adidas, Coca Cola y Visa, pero también el gigante petrolero saudí Aramco, «socio energético» de la FIFA desde 2024.

La segunda categoría reúne a empresas estadounidenses deseosas de aprovechar el Mundial en casa —compartido con México y Canadá—, como Verizon, Bank of America o AB InBev.

El acuerdo con la FIFA, iniciado el año pasado con una primera asociación en torno al Mundial de Clubes, permite al PIF continuar «su expansión mundial en el ámbito del deporte», según uno de sus dirigentes, Mohamed AlSayyad, citado en el comunicado.

Tras un Mundial 2030 compartido entre España, Marruecos y Portugal, con tres partidos inaugurales en Sudamérica, Arabia Saudita organizará en solitario el Mundial 2034, la mayor competición jamás acogida por el reino.

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