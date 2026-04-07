El fondo estadounidense Pershing Square anuncia una oferta de adquisición de Universal Music

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El fondo estadounidense Pershing Square, propiedad del inversor Bill Ackman, anunció el martes que presentó una oferta de adquisición de Universal Music Group (UMG), al considerar que el gigante de la industria musical estaba infravalorado por los mercados bursátiles.

Pershing Square, que propone pagar en acciones y en efectivo, presentó una oferta de 30,40 euros (35,15 dólares) por acción de UMG, lo que sitúa el valor de la discográfica, cuyo catálogo incluye estrellas como Taylor Swift, The Weeknd y Lady Gaga, en unos 55.000 millones de euros (63.500 millones de dólares), según cálculos de AFP.

La oferta no vinculante fue presentada al consejo de administración de Universal, precisa el comunicado.

Al término de esta transacción, que el fondo estadounidense espera concluir antes de finales de 2026, la nueva sociedad surgida de la fusión entre UMG y Pershing Square SPARC Holdings cotizaría en la Bolsa de Nueva York.

«Desde la salida a bolsa de UMG, Sir Lucian Grainge y la dirección de la compañía hicieron un trabajo extraordinario desarrollando y enriqueciendo un catálogo de artistas de talla mundial, al tiempo que generaban unos excelentes resultados financieros», afirmó Ackman en el comunicado.

«Sin embargo, la cotización de la acción de UMG se ha estancado debido a una serie de problemas que no guardan relación alguna con el desempeño de su negocio musical y, sobre todo, que pueden resolverse todos gracias a esta operación», aseguró.

El inversor hizo hincapié en la incertidumbre en torno a la participación del 18% del conglomerado francés Bolloré en la compañía y también en la infrautilización de los recursos financieros de UMG.

En la Bolsa de Ámsterdam, donde cotiza Universal Music, las acciones de la empresa subieron 12% hacia las 09H15 GMT de este martes.

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