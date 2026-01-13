El Foro de Davos confirma la asistencia de Trump, Zelenski, Milei y Von der Leyen

Ginebra, 13 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, y sus homólogos de Ucrania (Volodimir Zelenski), Argentina (Javier Milei) y la Comisión Europea (Ursula von der Leyen) serán algunos de los líderes presentes en la nueva edición del Foro de Davos, que se celebra en el conocido destino de los Alpes suizos del 19 al 23 de enero, confirmó este martes la organización.

Trump viajará acompañado de la mayor delegación estadounidense nunca antes vista en el foro, con al menos cinco secretarios de la Administración, destacó el presidente y consejero del Foro Económico Mundial (WEF) en la rueda de prensa de presentación de la 56ª edición. EFE

abc/rcf