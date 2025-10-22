El Foro de Deuda de Sevilla tendrá su primera reunión de alto nivel a principios de 2026

2 minutos

Ginebra, 22 oct (EFE).- El Foro de Deuda de Sevilla, presentado este miércoles por el secretario general de la ONU, António Guterres, y el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, tendrá su secretaría permanente en la capital andaluza y se prevé que su primera reunión de alto nivel se realice en el primer trimestre de 2026.

«La idea es tener por lo menos una gran conferencia al año», subrayó el titular de Economía, Comercio y Empresa, quien en rueda de prensa expresó su confianza en que los primeros resultados del foro puedan ya tenerse hacia julio del próximo año, cuando se celebre el primer aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que también tuvo lugar en Sevilla.

El objetivo, subrayó Cuerpo, es «contar con un espacio de diálogo, una plataforma inclusiva, que fomente debates constructivos y con visión de futuro» en materia de deuda, cuyo aumento a nivel global es uno de los grandes desafíos macroeconómicos de la actualidad.

La deuda pública mundial alcanzó los 102 billones de dólares en 2024, de los que 31 billones son adeudados por los países en desarrollo, que pagan 921.000 millones de dólares en intereses.

El Foro no será un mecanismo o espacio de negociación de la deuda, para lo cual ya existen otras entidades, según se aclaró en su lanzamiento oficial en la 16ª Conferencia cuatrienal de la agencia ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que se celebra esta semana en Ginebra.

Preguntado sobre la proyección internacional que puede dar a España este mecanismo multilateral permanente, Cuerpo subrayó que el Gobierno «quiere mandar un mensaje claro de apoyo» al multilateralismo, que vaya más allá de discursos o de su presencia en reuniones, «poniéndonos a disposición de Naciones Unidas para la creación de este importante foro». EFE

abc/is/lar

(vídeo) (foto)