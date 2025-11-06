El Foro Mar de Cortés urge a la acción colectiva ante amenazas a su sostenibilidad

Los Cabos (México), 5 nov (EFE).- El Foro Mar de Cortés comenzó este miércoles en Los Cabos (Baja California Sur), noroeste de México, con un llamado urgente a la responsabilidad y acción colectiva ante los crecientes retos al desarrollo sostenible y conservación medioambiental que están «rebasando» una de las reservas naturales más ricas del país.

«Nos toca trazar rutas alternas, esto quiere decir: imaginar, atreverse a hacer las cosas de manera distinta, apostar a resolver, y por encima de todo accionar los compromisos”, señaló Radamés Díaz Meza, presidente ejecutivo del Foro, en el inicio del Summit 2025, que bajo el título ‘Navegando Rutas Alternas’ se celebra hasta al 7 de noviembre en este popular destino turístico mexicano.

Díaz Meza remarcó que aunque la Región del Mar de Cortés es uno de los territorios más privilegiados del planeta, con una riqueza natural y cultural única, conocida por sus ballenas, delfines, jaguares, manglares y desiertos, los desafíos están desbordando la capacidad de respuesta.

«Nuestras circunstancias nos están rebasando, nos están exigiendo muchísimo más de lo que estamos haciendo, y no estamos cumpliendo”, subrayó en la conferencia inicial.

Entre ellos, citó la ola de inseguridad en Sinaloa, la crisis hídrica en el campo, la contaminación del mar causada por descargas urbanas y problemas en el manejo del agua.

El mar de Cortés (también llamado Golfo de California) es considerado el «acuario del mundo» y una de las grandes maravillas naturales de México, pero vive amenazado por un turismo en auge y la sobreexplotación.

Durante los tres días de conferencias y conversaciones, el encuentro contará con la presencia de Agustín Coppel Luken, presidente honorario de Foro Mar de Cortés y presidente del Consejo de Grupo Coppel; Raj Sisodia, presidente del Centro de Empresas Conscientes del Tecnológico de Monterrey y líder global del movimiento Capitalismo Consciente.

Asimismo, participarán Marina Robles, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Medioambiental de la Secretaria de Medio Ambiente de México (Semarnat); Arturo Sarukhán Casamitjana, exembajador de México en Estados Unidos, junto a un nutrido grupo de académicos, científicos y empresarios.

En el marco del foro, las universidades públicas del noroeste de México, que incluyen cinco estados (Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California y Baja California Sur), ratificarán un Acuerdo de Universidades para impulsar la colaboración entre ciencia, empresa y sociedad. EFE

