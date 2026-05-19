El foro sobre jóvenes y democracia abre sus puertas en Brasilia con un llamado a la acción

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Brasilia, 19 may (EFE).- El foro ‘Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud’, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Agencia EFE, abrió sus puertas este martes con un pedido para que los jóvenes de América Latina alcen la voz y se involucren en la construcción de las políticas públicas.

Durante la apertura, el representante residente del PNUD en Brasil, Claudio Providas, instó a los jóvenes participantes a involucrarse, ya que «las luchas se dan desde adentro» y afirmó que este evento representa «un marco» para que manifiesten «sus preocupaciones y propuestas» sobre el futuro y lo que esperan de los Gobiernos.

El evento reúne a un centenar de estudiantes y representa un espacio de diálogo para los jóvenes de la región para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la democracia en estos tiempos.

El núcleo del encuentro serán los laboratorios de políticas públicas, en los que los participantes se reunirán hoy y mañana para debatir seis temas críticos.

Los resultados de estas mesas definirán los ejes principales del debate general y servirán de base para la redacción de una declaración consensuada que recogerá las aspiraciones y demandas de los participantes.

«Creemos también que el futuro de nuestras democracias necesita incorporar cada vez más la voz de los jóvenes, no solo como destinatarios de las decisiones, sino como protagonistas activos de la construcción de futuro», fueron las palabras introductorias de la directora de Negocio para Sudamérica de la Agencia EFE, Nuria Engelmo.

El programa contará con un panel de expertos en gobernanza de organismos internacionales y del sistema judicial, así como legisladores federales, autoridades nacionales, académicos y analistas políticos, quienes mantendrán un diálogo directo con los jóvenes participantes.

Incluso los jóvenes podrán votar en tiempo real qué escenarios de futuro consideran más probables y aquellos que ellos consideran ideales para el porvenir de sus naciones.

El foro, que también cuenta con el apoyo de la Biblioteca Nacional y la Secretaría de Economía Creativa del Distrito Federal, cuenta con transmisión en español abierta para fomentar la participación remota de jóvenes, quienes podrán interactuar enviando preguntas y aportando su opinión mediante una encuesta digital sobre escenarios de futuro. EFE

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