El fortalecimiento de El Niño rebaja a nueve las tormentas con nombre en el Atlántico

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Miami (EE.UU.), 8 jul (EFE).- El fortalecimiento de El Niño hacia una fase fuerte, que inhibe la formación de ciclones en el Atlántico, ha llevado a la Universidad Estatal de Colorado (CSU, en sus siglas en inglés) a rebajar este miércoles su pronóstico de huracanes, hasta prever solo nueve tormentas con nombre, muy por debajo de la media.

La probabilidad de que un huracán mayor toque tierra este año en la costa continental de Estados Unidos bajó al 17 %, por debajo del 24 % que la universidad había estimado en junio.

La nueva cifra de ciclones con nombre queda por debajo de los 11 que la universidad calculó en junio, de los 13 de su primera previsión de abril y de la media histórica de 14.

Para la temporada del Atlántico 2026, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, la CSU prevé ahora cuatro huracanes, uno de ellos mayor, es decir, con una categoría de 3 a 5 en la escala Saffir-Simpson, por debajo de la media histórica anual de siete huracanes, tres de ellos mayores.

La probabilidad de que un huracán mayor golpee la costa estadounidense se sitúa muy por debajo del promedio histórico del 43 %, mientras que hay un 19 % de posibilidades de que alguno atraviese el Caribe, frente a la media anual del 47 %, indicó la universidad en su informe periódico.

El nuevo cálculo de la CSU llega semanas después del pronóstico oficial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos, que en mayo previó hasta seis huracanes y 14 tormentas con nombre para la temporada.

El Niño calienta las aguas del Pacífico ecuatorial e intensifica los vientos del oeste, lo que aumenta la cizalladura vertical del viento y dificulta la formación e intensificación de huracanes en el Atlántico.

El equipo prevé que ese fenómeno alcance una fase fuerte o muy fuerte durante el pico de la temporada, entre agosto y octubre, y calcula que la actividad ciclónica de 2026 se situará entre el 40 % y el 45 % de la media de 1991-2020, frente al 105 % de 2025.

Estas previsiones contrastan con los 13 ciclones con nombre que se formaron en el Atlántico en 2025, cuando ningún huracán tocó suelo estadounidense por primera vez en una década, aunque se registraron tres de categoría 5, el segundo mayor número de la historia.

El informe recordó que el huracán Melissa, uno de los más potentes jamás registrados, fue el único que tocó tierra durante la temporada de 2025, cuando golpeó Jamaica en categoría 5, provocó daños por casi 12.000 millones de dólares y dejó víctimas mortales en el Caribe. EFE

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