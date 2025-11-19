El frío polar se instala en Europa y anticipa nevadas en París y el norte de España

París/Madrid, 19 nov (EFE).- La llegada de aire de origen polar ha supuesto un bajón notable del termómetro esta semana en gran parte de Europa, tras un comienzo de noviembre atípico de temperaturas elevadas para la época, y a partir de este jueves se esperan las primeras nevadas de la temporada en París y el norte de España.

Según el pronóstico de MétéoFrance, la llegada de esta masa de aire polar está provocando un clima invernal en Francia esta semana, con un descenso de las temperaturas por debajo de la media estacional, acompañada de hielo y superficies resbaladizas.

Aunque ya ha habido nevadas en las montañas, no se descarta que, sobre todo a partir del jueves y al menos hasta el fin de semana, los copos alcancen las llanuras del noreste del país, incluso a su capital.

Y es que para mañana se prevé que las temperaturas diurnas se mantengan invernales en todas partes, entre 4 y 6 grados por debajo de la media estacional, de modo que desde Hauts-de-France hasta las fronteras con Suiza y Alemania, es posible que nieve en las tierras bajas, en forma de chubascos.

Para París, la previsión es de posible nevada a partir de mañana y para el fin de semana la nieve estará mayormente mezclada con lluvia y probablemente no sea lo suficientemente intensa como para durar varios días.

Ese descolgamiento de aire de origen ártico por el norte de España también irrumpirá hasta el sábado con ambiente muy frío, heladas generalizadas y copiosas nevadas en cotas muy bajas —300 y 400 metros—, que afectarán no solo a sistemas montañosos, sino también a ciudades y carreteras de las regiones de Castilla y León, Navarra, La Rioja y comunidades cantábricas.

Las temperaturas serán muy frías en este episodio invernal con mínimas entre «5 y 10 grados por debajo de lo normal», dijo el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) española, Rubén Del Campo, quien matizó que la madrugada más gélida será la del sábado con valores que no pasarán de 2-5 grados bajo cero en muchas zonas.

El jueves continuará el descenso térmico, con heladas en amplias zonas del norte, centro y este peninsular y valores diurnos que apenas superarán los 10-12 grados en el interior, con «nevadas copiosas» en el norte, especialmente en la cordillera Cantábrica, norte del sistema Ibérico y Pirineos.

La cota caerá hasta unos 500 metros, de modo que la nieve llegará a áreas bajas de Asturias, Cantabria, País Vasco, norte de Castilla y León, Navarra, La Rioja y el norte de Aragón, todas ellas en la mitad norte. Además, aunque en cotas más altas, los copos también alcanzarán otras sierras del centro y este peninsular.

En este punto, el portavoz hizo hincapié en que las nevadas podrían afectar a «importantes vías de comunicación de numerosas comunidades», por lo que pidió «extremar la precaución» e informarse del estado de las carreteras antes de viajar.

Italia no se librará de esta ola polar y se está desarrollando un patrón meteorológico inestable, con tiempo invernal especialmente en el norte que se prevé que invada todo el país a finales de semana, dando paso a un periodo de temperaturas inferiores a lo normal que, con distinta intensidad, podría durar al menos una semana o diez días.

La cota de nieve descenderá hasta los 400-700 metros en las montañas del norte a partir del viernes, según los organismos meteorológicos italianos.

Después de que la semana pasada se llegaran a superar los 20 grados en ciertas zonas de Suiza, estos días las temperaturas han caído fuertemente en el país y se espera que desde hoy mismo por la tarde haya nevadas en cotas de 400-500 metros, por lo que muchas ciudades que están sobre esa altitud podrían recibir las primeras nevadas de la temporada.

Frío inusual igualmente en Portugal y en Reino Unido, donde ya ha nevado en varias partes del país, de momento sin consecuencias en el tráfico. EFE

