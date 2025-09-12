El francés Fourmaux domina el primer día del Rally de Chile, el líder Evans termina quinto

Santiago de Chile, 12 sep (EFE).- El piloto francés Adrien Fourmaux, de Hyundai, comandó este viernes la clasificación general de la undécima parada del Mundial de Rally, tras los primeros seis tramos en la región del Biobío en Chile, en una jornada en la que el líder del campeonato, el galés Elfyn Evans, terminó quinto.

Fourmaux terminó con un tiempo acumulado de 57:48.5 minutos para encabezar la clasificación al final de la primera jornada, seguido por el actual campeón el belga Thierry Neuville, también del equipo Hyundai.

El último tramo de los seis recorridos este viernes (SS6) cerró con el francés Sebastien Ogier, ocho veces monarca del mundo, como puntero al registrar un tiempo de 12:02.8 en los 23,32 kilómetros con Neuville como escolta con 12:05.9.

El piloto francés de Toyota, que está en la pelea por el título, ocupó el tercer puesto en la general con el acumulado de su desempeño sacando ventaja sobre su compañero de equipo Evans, que solo lideró el tercer tramo.

El británico comanda la competición con 198 puntos, siete por encima de Rovanperä y ocho de Ogier.

En la pelea por la corona, Neuville está quinto con 150 puntos, pero todavía tiene oportunidades matemáticas para revalidar su título por lo que necesita sumar buenos puntos en el país austral.

El finlandés Kalle Rovanperä, quien ganó en Chile el año pasado, se ubicó en el octavo lugar de la general al mando de su Toyota, luego de haber tenido un buen comienzo en los tramos de la mañana al quedarse con la SS1 y SS2.

El estonio Ott Tanak, de Hyundai, máximo ganador del Rally en Biobío con dos triunfos en 2019 y 2023, no logró sumar tiempos al presentar problemas mecánicos en el último tramo, luego de haber liderado en el quinto.

La segunda etapa se correrá este sábado con los tramos en Pelún (15,65 km), Lota (25,65 km) y María Las Cruces (28,31). EFE

