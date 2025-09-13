El francés Ogier comanda el Rally de Chile en cerrado duelo con el líder Evans

2 minutos

Santiago de Chile, 13 sep (EFE).- El piloto francés de Toyota Sebastien Ogier tomó este sábado el comando de la clasificación general de la undécima parada del Campeonato Mundial de Rally en la región chilena del Biobío, tras completar 12 tramos, en un cerrado duelo con el líder del campeonato, el galés Elfyn Evans, quien subió al segundo lugar.

Ogier, ocho veces monarca del mundo, se impuso en los tres tramos vespertinos María Las Cruces, Pelún 2 y Lota 2 para tomar ventaja de 6,3 segundos sobre su compañero de equipo Evans, que registra un tiempo de 2:23:20.2 en la general.

Evans tuvo un mejor desempeño en los recorridos matutinos, mostrando su destreza en condiciones húmedas del terreno, lo que le ayudó a remontar el quinto puesto que había alcanzado en la primera jornada.

“Fue muy normal, diría yo, estoy tratando de no deslizarme demasiado, ya estaba luchando con las traseras”, dijo Evans al portal del WRC sobre su desempeño en esos tramos.

Entre ambos pilotos desplazaron de la cima al francés Adrien Fourmaux de Hyundai, quien había tomado el primer lugar en Biobío tras el primer día de competencia, y que ahora es tercero a 20,5 segundos.

Ogier y Evans pelearon los recorridos de la tarde finalizando primero y segundo en los tres, respectivamente, aunque en el cierre (SS12) el francés consiguió despegarse más al marcar un tiempo de 16:31.2 y llegar primero a 5,3 segundos.

El finlandés Kalle Rovanperä, quien ganó en Chile el año pasado también pelea por el título del campeonato con Toyota, y se ubicó sexto en la general luego de que este sábado ganara solo uno de los tramos, el tercero de la mañana.

El actual campeón, el belga Thierry Neuville, líder del equipo Hyundai, mantiene sus opciones de recortar terreno en la batalla por la corona y se encuentra cuarto a 9,5 segundos.

El estonio Ott Tanak de Hyundai, máximo ganador del Rally en Biobío con dos triunfos en 2019 y 2023, lideró los dos primeros tramos de la mañana, pero en la jornada vespertina volvió a presentar problemas mecánicos al igual que en la sesión del viernes.

La última jornada se correrá este domingo con los tramos en Laraquete (18,62 km) y Bío Bío (8,78 km) que serán recorridos en dos pasadas para definir el podio. EFE

mjr/gbf