El francés Ogier conquista el Rally de Chile y toma el liderato del WRC en su carrera 200

Santiago de Chile, 14 sep (EFE).- El piloto francés de Toyota Sebastien Ogier conquistó por primera vez este domingo el Rally de Biobío en Chile, undécima parada del Campeonato Mundial, y destronó del liderato por el título al galés Elfyn Evans, que ahora es segundo con una diferencia de dos puntos.

Ogier, ocho veces monarca del mundo, llegó a la histórica cifra de 200 carreras en el WRC y suma 224 puntos en la clasificación del campeonato que antes de la etapa en el país austral dominaba el británico con ocho de ventaja.

La leyenda francesa, que también conquistó el Rally de Paraguay a finales de agosto pasado, se unió al estonio Ott Tänak (2019 y 2023) y al finlandés Kalle Rovanperä (2024), quienes habían sido ganadores de esta etapa en las ediciones anteriores.

Ogier finalizó primero en tres de los cuatro tramos recorridos este domingo y con un tiempo de 2 horas, 55 minutos y 42.1 segundos conquistó su victoria 62 en competencias de rally.

“Es como queríamos. Ha sido un fin de semana más difícil que Paraguay. Tuvimos que pelear un poco más, pero podemos estar satisfechos con la forma en que terminamos. Estoy contento con eso y estoy deseando cambiar a asfalto”, dijo Ogier a la WRC tras el triunfo.

Evans también de Toyota ahora tiene 222 puntos en la lucha por la corona, y se quedó con el segundo lugar del podio en Chile al terminar a 11 segundos de Ogier, mientras que el francés de Hyundai Adrien Fourmaux terminó tercero a 46,5 segundos luego de haber liderado en el primer día de la etapa.

Rovanperä no pudo revalidar su victoria del año pasado y culminó sexto en Biobío con un tiempo de 2:57:17.8 a más de un minuto y medio del ganador y se colocó a 21 puntos de distancia en la carrera por el título.

El actual campeón mundial, el belga Thierry Neuville, líder del equipo Hyundai quedó en la cuarta plaza en la parada de Chile que le ayudó a sumar 166 puntos en la tabla general del campeonato, pero no logró moverse del quinto lugar.

Tänak de Hyundai, logró correr los cuatro tramos de este domingo al superar los problemas mecánicos que tuvo el día anterior, pero sólo logró sumar un punto para permanecer cuarto con 180 en la clasificación por el campeonato.

En la pelea de constructores, el liderato de Toyota está firme con una ventaja de 125 puntos sobre Hyundai, a falta de tres paradas para el final del campeonato cuya última fecha se correrá en Arabia Saudita.

En el Rally2, el sueco Oliver Solberg –hijo del campeón mundial Petter Solberg–coronó el campeonato de la categoría este domingo junto a su copiloto británico Elliott Edmondson, luego de salir victorioso en Biobío que los dejó con una ventaja de puntos inalcanzable en la clasificación.

El piloto de 23 años, de Monster Racing y a bordo de un Toyota GR Yaris, ha tenido una temporada de cinco victorias en las siete que puntuó: Suecia, Portugal, Grecia, Paraguay y Chile.

Chile volverá a albergar una parada del Campeonato Mundial de Rally en 2026, según está estipulado en el calendario, que se renovará el próximo año. EFE

