El francés Ogier triunfa en Paraguay y alcanza el segundo puesto de la clasificacion

2 minutos

Asunción, 31 ago (EFE).- El piloto francés Sébastien Ogier (Toyota) conquistó este domingo el Rally de Paraguay, país que por primera vez acoge un Mundial de esta disciplina, al superar en la décima ronda al líder, el británico Elfyn Evans (Toyota), y al campeón actual, el belga Thierry Neuville (Hyundai).

Ogier, que tiene en la mira su noveno título mundial, se situó en el segundo puesto de la clasificación.

Evans ratificó su liderato con 198 puntos y Ogier llegó a 189, los mismos puntos que acumula el finlandés Kalle Rovanperä, que marcha en el tercero.

Ogier y su copiloto, el francés Vicente Landais, recorrieron las 19 etapas disputadas desde el viernes hasta este domingo sobre la arena roja del departamento de Itapúa (sur), en un tiempo de 3 horas y 6 segundos, con una ventaja de 26 segundos sobre Evans y de 27 respecto a Neuville.

El francés Adrien Fourmaux (Hyundai), que terminó segundo en la jornada del sábado, tuvo que conformarse con el cuarto puesto luego de parar el cronómetro en 03h00:35.

El estonio Ott Tänak (Hyundai), campeón del mundial en 2019, quedó en la quinta casilla y el finlandés Kalle Rovanperä terminó sexto, pese a que empezó liderando las pruebas en las pistas paraguayas y de tener el impulso de su victoria en el Rally de Finlandia, que se corrió antes de la ronda en este país suramericano.

Toyota acaparó las dos primeras plazas y Hyundai el tercero, cuarto y quinto lugar.

Este domingo los pilotos recorrieron cuatro tramos especiales, sobre 78,5 kilómetros, entre las localidades de Bella Vista y Trinidad.

El Rally de Paraguay se corrió sobre una distancia de 1.002,59 kilómetros, divididos en 669,41 kilómetros de enlaces y en 333,18 kilómetros de pruebas especiales.

En total, 48 pilotos -22 paraguayos y 26 extranjeros- compitieron en Paraguay, que volverá a ser anfitrión de una ronda del Mundial en 2026 y 2027.EFE

nva/lb/hbr

(foto)