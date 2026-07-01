El Frosinone, recién ascendido a la Serie A, pasa a manos de un inversor estadounidense

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El Frosinone, que realizará su regreso a la Serie A italiana en agosto, fue adquirido por el fondo de inversión estadounidense Clara Vista, anunció este miércoles el propietario y presidente del club, Maurizio Stirpe.

«Al término de esta operación, Clara Vista controlará el 80% del capital y yo poseeré el 20% restante», declaró en una conferencia de prensa Stirpe, al mando desde 2003 del club de la localidad homónima cercana a Roma.

Clara Vista, ya propietaria del club inglés Ipswich Town, también recién ascendido, desembolsará 41,5 millones de euros (hacia 47 millones de dólares) para tomar el control del Frosinone, que disputará su cuarta temporada en la élite del fútbol italiano tras haber terminado en 2ª posición de la Serie B.

De los veinte clubes que disputarán la próxima temporada de la Serie A, doce están en manos de capital extranjero, nueve de ellos estadounidense.

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