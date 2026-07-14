El fuego en el bosque de Fontainebleau, cerca de París, arrasa más de 1.900 hectáreas

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París, 13 jul (EFE).- El incendio que afecta desde el domingo al bosque de Fontainebleau, al sureste de París, han calcinado ya más de 1.900 hectáreas, lo que equivale a 19 kilómetros cuadrados, y los equipos de extinción confían en poder estabilizar el fuego a lo largo de este martes, informaron las autoridades.

Unos 850 bomberos continúan desplegados en la zona con el apoyo de cuatro aviones anfibios Canadair, que reanudaron sus operaciones al amanecer tras la interrupción nocturna de los vuelos. Según el Servicio Departamental de Bomberos y Rescate de Sena y Marne (Sdis), la evolución del balance de superficie quemada dependerá del avance de las llamas durante la jornada.

El perímetro del principal incendio que afecta al bosque de Fontainebleau está «cerca de ser controlado», según el Sdis, que confía en estabilizar el fuego a lo largo de la jornada si las condiciones meteorológicas siguen siendo favorables.

La presidenta del consejo de administración del Sdis, Isoline Garreau, aseguró en declaraciones a la cadena BFMTV que «la moral de las tropas es alta» y destacó la movilización de los equipos, reforzados por efectivos llegados de distintos puntos de Francia.

Garreau explicó que la disminución del viento durante la noche facilitó las labores de extinción, aunque advirtió de que las rachas podrían intensificarse de nuevo este martes.

Como apoyo al dispositivo, el Ejército francés tiene previsto desplegar excavadoras para facilitar el acceso de los bomberos a las áreas más afectadas por el fuego y contribuir a las tareas de contención.

Los bomberos combaten dos focos principales en este bosque, considerado uno de los principales espacios naturales del entorno de París. El primero se declaró el domingo por la tarde junto a la autopista A6, lo que obligó a cerrar parcialmente esa vía, mientras que el segundo comenzó el lunes en el sector de La Faisanderie, cerca de la ciudad de Fontainebleau.

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, confirmó anoche la detención de dos personas sospechosas de estar relacionadas con el origen del incendio, después de que desde el inicio de la emergencia las autoridades apuntaran a la posibilidad de que hubiera sido provocado.

Nuñez explicó a la televisión France 2 que las sospechas se basan en la aparición casi simultánea de una decena de focos en distintos puntos del bosque, aunque subrayó que solo la investigación judicial podrá determinar si el incendio fue intencionado una vez que las llamas estén completamente extinguidas.

Según una fuente próxima a la investigación, uno de los arrestados es un joven de 18 años sin antecedentes policiales, que fue interceptado con un encendedor y restos de hollín en las manos.

De acuerdo con datos oficiales, el incendio de Fontainebleau es ya el tercero de mayor magnitud registrado en el norte de Francia en las dos últimas décadas.

El ministro también señaló que, en el conjunto del país, se han practicado hasta ahora 59 detenciones relacionadas con incendios presuntamente provocados y que siete de los arrestados han reconocido su implicación.

Solo el domingo se declararon 250 incendios en la Francia metropolitana y la superficie quemada en lo que va de 2026 alcanza ya las 32.000 hectáreas, una cifra que supera ampliamente la registrada en el mismo periodo de 2025 y que hace prever un año récord de incendios forestales. EFE

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