El fuego ha arrasado 10.000 hectáreas en Grecia en los últimos dos días, según un diario

Viena, 13 ago (EFE).- Los numerosos incendios que azotan diversas zonas de Grecia han arrasado en los últimos dos días 10.000 hectáreas, según los cálculos publicados este miércoles por Kathimerini, uno de los principales diarios del país.

En la isla de Chios, en el mar Egeo, habrían ardido en las últimas 48 horas unas 4.000 hectáreas, según esa estimación.

Actualmente, hay otros cinco grandes focos de fuegos, lo más graves en Acaya, al norte del Peloponeso; Zacinto, en el mar Jónico; y Filippiada, en el noroeste de Grecia.

De acuerdo con el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), desde junio hasta el pasado día 12 habían ardido en Grecia casi 23.000 hectáreas.

Las autoridades informaron hoy de que un total de 152 incendios han estallado en las últimas 24 horas en Grecia, donde más de 4.800 bomberos y 62 medios aéreos luchan contra las llamas en numerosos frentes, en medio de temperaturas de hasta 40 grados y con fuertes vientos que reavivan y empujan los fuegos.

En Patras, la capital de Acaya y tercera ciudad en población de Grecia, al menos 500 vehículos han ardido en un depósito de chatarra, y las autoridades municipales están pidiendo el envío urgente de más medios aéreos.

Las llamas amenazan un vertedero en el que se produce gas metano, con el consiguiente riesgo de explosiones.

Protección Civil ha emitido un mensaje de evacuación de Vounteni, en las inmediaciones de Patras.

También se ha pedido la evacuación de cuatro núcleos habitados en Preveza, en el noroeste de Grecia.

En Zacinto, tres incendios seguían el miércoles por la mañana fuera de control a lo largo de un frente de quince kilómetros, señala Kathimerini.

En la isla de Chios, en el norte del mar Egeo, se ha abierto un sistema para organizar el alojamiento temporal de los residentes y turistas que han tenido que ser evacuados, algunos han sido rescatados por vía marítima por la Guardia Costera.

El norte de la isla se ha quedado sin electricidad debido a que docenas de postes han ardido.

Al menos 65 personas han tenido que ser trasladas a centros de salud con quemaduras o problemas respiratorios o han tenido que recibir primeros auxilios, entre ellos trece bomberos.

Protección Civil ha advertido de que el riesgo de incendios seguirá siendo muy elevado mañana en cinco regiones y ha pedido a los ciudadanos mucha precaución para evitar nuevos fuegos; por ejemplo, evitar la quema de rastrojos o utilizar al aire libre herramientas que pueden provocar chispas, o encender barbacoas, señala la emisora Skai.EFE

