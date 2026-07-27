El fujimorismo abre su segunda era en Perú con la asunción presidencial de Keiko Fujimori

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Lima, 27 jul (EFE).- Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), inaugurará la segunda era del fujimorismo en Perú cuando este martes sea investida presidenta de Perú para el siguiente quinquenio (2026-2031), un momento que llevaba buscando toda su trayectoria política, desde hacía más de veinte años.

Fujimori, que ganó la elección en su cuarto intento después de haber perdido en la segunda vuelta en las tres anteriores ocasiones, lidera el regreso del fujimorismo al Gobierno de Perú, casi veintiséis años después de que su padre dimitiese por fax desde Japón en medio de un gran escándalo de corrupción que involucraba también a su mano derecha, Vladimiro Montesinos.

En ese cuarto de siglo, la primogénita del exmandatario tomó las riendas del fujimorismo con el propósito de liberar a su padre, que fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, y de recuperar el poder para reivindicarlo e intentar limpiar su nombre.

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular, que venía de tres duras derrotas y de pasar cerca de año y medio en prisión preventiva entre 2018 y 2020 por presunto lavado de dinero en sus campañas electorales, ganó las elecciones de este año por menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

Reivindicación total de Alberto Fujimori

La derechista de 51 años ganó sin renunciar a sus principios y con una reivindicación total del legado de Alberto Fujimori, especialmente para abordar la inseguridad ciudadana ante el incremento de la actividad del crimen organizado en forma de extorsiones a la población, negocios populares y servicios públicos.

Keiko ha prometido combatir a las bandas criminales de la misma manera que su padre derrotó al terrorismo de los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), una estrategia que logró su propósito, pero llevó al expresidente a ser condenado por violaciones a derechos humanos.

Ello hace que el antifujimorismo, y especialmente las víctimas de la violencia estatal, desconfíe de sus llamados a la reconciliación y se mantenga vigilante a sus primeras decisiones.

Primera peruana en ser elegida presidenta

Fujimori, la primera mujer en ser elegida presidenta en Perú, asumirá el cargo después de una década de gran inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho jefes del Estado en diez años, por una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento, la mayoría con votos del fujimorismo cuando los mandatarios no se alineaban con sus demandas.

Por eso, sus detractores la acusan de estar detrás de la espiral de volatilidad política en la que cayó el país, mientras que ella se escuda en que nunca ha estado en el Gobierno.

Todo hace indicar que Keiko contará con el respaldo suficiente en el Parlamento para no ser destituida en sus cinco años de mandato, mientras que en materia económica cuenta con el respaldo de los empresarios, sobre todo tras garantizar la continuidad en el Banco Central de Julio Velarde, el rostro de la estabilidad monetaria de Perú, ya que lleva veinte años en el cargo.

Perú se suma al giro a la derecha de Latinoamérica

La victoria de Fujimori también agudiza el giro a la derecha de América Latina, lo que se verá reflejado en los jefes de Estado que asistirán a su investidura, entre ellos los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Panamá, José Raúl Mulino, todos ellos de derecha y ultraderecha.

También estarán el rey de España, Felipe VI, y el presidente de Uruguay, el izquierdista Yamandú Orsi, así como algunos líderes y expresidentes con los que Fujimori guarda buena relación como el presidente del Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo; y los expresidentes Jamil Mahuad (Ecuador), Eduardo Frei (Chile), Jeanine Áñez (Bolivia) y Mireya Moscoso (Panamá), entre otros. EFE

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