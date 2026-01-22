El fujimorismo respalda al presidente de Perú porque «el país necesita orden, no más caos»

Lima, 22 ene (EFE).- El fujimorismo se mostró este jueves en contra de destituir al presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, ante las reuniones semiclandestinas que se ha revelado que mantuvo con un empresario chino que es contratista del Estado y las visitas a Palacio de Gobierno de otro empresario de la misma nacionalidad que tiene una orden de arresto domiciliario.

Hasta el momento se conoce que Jerí acudió el 26 de diciembre de 2025 encapuchado, para no ser reconocido, a cenar a un chifa (restaurante de comida peruano-china) propiedad del empresario Zhihua Yang; mientras que el 6 de enero visitó con su equipo personalmente una tienda del mismo hombre que había sido clausurada previamente por las autoridades municipales.

«Las explicaciones del presidente Jerí siguen generando dudas sobre su actuación. Las visitas a determinados locales y lo que realmente ocurrió confirman que las investigaciones deben continuar, tanto en el Congreso como en el Ministerio Público», indicó el partido Fuerza Popular, la primera fuerza dentro de un atomizado Congreso.

Sin embargo, la formación, cuya líder es la candidata presidencial Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), señaló que Perú «sigue enfrentando el monstruo de la inseguridad y la pobreza ha seguido avanzando» y por lo tanto el país «necesita orden, no más caos».

«Los ciudadanos nos piden a los políticos que dejemos las peleas inútiles y pongamos el foco en lo importante: ordenar el país. No hacemos especulación electoral. Por eso, no vamos a sumarnos al coro desestabilizador de siempre: caviares (término despectivo para referirse a progresistas), comunistas y, ahora, los pseudo ‘moralistas de derecha'», agregó Fuerza Popular.

Agregó que dejan constancia de que, si en el futuro surge algún hecho o situación que haga insostenible la permanencia del presidente Jerí, con la misma responsabilidad y sin cálculos, «harán lo que corresponda en ese momento». «Apostamos por el orden, no por el caos. El Perú nos pide madurez política, no cálculo electoral», concluyó el partido.

Mociones de censura

Congresistas de varias bancadas han presentado hasta seis mociones de censura contra Jerí, si bien estas no podrán verse hasta que el Parlamento retome en marzo las sesiones ordinarias, o si se convoca una sesión extraordinaria a iniciativa del mandatario o por voluntad de tres quintas partes de los congresistas, lo que implica reunir 78 firmas.

Jerí, que ejerce de presidente interino de Perú desde octubre de 2025, cuando reemplazó a la destituida presidenta Dina Boluarte (2022-2025) en su condición de presidente del Congreso, acudió este miércoles a la comisión parlamentaria de Fiscalización, donde reiteró que no ha cometido ningún acto irregular y denunció ser víctima de un complot que pretende desestabilizar el país. EFE

