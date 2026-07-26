El fujimorismo y la ultraderecha presiden el nuevo Senado de Perú

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Lima, 26 jul (EFE).- Fuerza Popular, el partido de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, presidirá la mesa directiva del Senado para el periodo 2026-2027 junto a la formación ultraderechista Renovación Popular después de ganar este domingo a la propuesta del centro e izquierda en una reñida votación en la cámara alta.

Así, el segundo vicepresidente electo, el fujimorista Miguel Torres, juró este domingo como nuevo presidente del Senado y, según el reglamento, también se convierte en el presidente del Parlamento, un cargo que el año que viene pasará a manos del presidente del Congreso.

Los 60 senadores tuvieron que escoger entre la lista presentada por Fuerza Popular y Renovación Popular, formaciones que cuentan con 30 escaños, y la propuesta por la coalición de partidos de Juntos por el Perú (izquierda), Partido del Buen Gobierno (centroderecha), Partido Cívico Obras (centroizquierda) y Ahora Nación (centroizquierda), que también suman 30 asientos.

En la primera votación ninguna de las listas recibió la mitad más uno de los votos de los senadores, por lo que se llevó a cabo una segunda vuelta en la que la lista de Torres recibió 30 votos, mientras que la de centroizquierda, liderada por Daniel Barragán (Obras), tuvo 29 votos y hubo una papeleta viciada.

Torres juró su cargo y a continuación lo hizo el resto de la lista; Alejandro Muñante (Renovación Popular), como primer vicepresidente, Nilza Chacón (Fuerza Popular), como segunda vicepresidenta y Edgar Mancha Pineda (Renovación Popular), como tercera vicepresidenta.

Durante la votación, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) informó que periodistas de diferentes medios de comunicación denunciaron «falta de acceso» a la Cámara de Senadores para la cobertura informativa.

Perú vuelve a tener después de más de 34 años, un Parlamento bicameral compuesto por una cámara de senadores y otra de diputados, tras casi un cuarto de siglo funcionando con un Congreso unicameral que se volvió en epicentro de la inestabilidad política que ha caracterizado el país en la última década, con ocho presidentes en diez años.

Los 60 senadores y los 130 diputados electos en las pasadas elecciones celebradas el 12 y 13 de abril juraron este viernes sus respectivos cargos para el periodo 2026-2031 que tendrá como presidenta a la derechista Keiko Fujimori, y heredera política del mandatario Alberto Fujimori (1990-2000). EFE

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