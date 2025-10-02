The Swiss voice in the world since 1935
El fundador de Telegram inaugura un centro de inteligencia artificial en Kazajistán

Astaná, 2 oct (EFE).- El empresario ruso y fundador de la red social Telegram, Pável Dúrov, anunció este jueves la inauguración de un centro de inteligencia artificial en Kazajistán.

«Me enorgullece anunciar que hoy inauguramos en este edificio un laboratorio especializado en inteligencia artificial al que llamamos Alem AI», anunció Dúrov en su visita a Kazajistán.

El excéntrico multimillonario dijo durante el foro internacional Digital Bridge 2025 que el primer proyecto tendrá lugar en colaboración entre Telegram y el clúster supercomputacional de Kazajistán, impulsado por el Ministerio de Digitalización del país.

«¿De qué tratará el proyecto? Durante los últimos meses, en Telegram hemos estado trabajando en una nueva tecnología que conecta inteligencia artificial y blockchain», añadió.

Hoy mismo también se reunió con el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, con quien debatió sobre las perspectivas de implementar proyectos conjuntos en el campo de la inteligencia artificial.

El servicio de prensa presidencial comunicó que Tokáyev elogió los esfuerzos de Telegram para apoyar el desarrollo digital del país.

La última visita de Dúrov al país centroasiático fue el año pasado.EFE

