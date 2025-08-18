The Swiss voice in the world since 1935

El fundador del Foro de Davos, exonerado de conducta indebida tras una investigación

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El consejo directivo del Foro Económico Mundial exoneró a su fundador, Klaus Schwab, y a su esposa, de las acusaciones sobre un supuesto uso del dinero de la organización para fines personales, anunció la entidad este viernes.

El diario The Wall Street Journal reportó en abril que un informante acusó a Schwab y a su esposa de serias irregularidades con dinero del Foro en una carta anónima a la junta directiva de la prestigiosa institución.

El o la informante acusó a Schwab de ordenar a empleados que retiraran por él «miles de dólares» de cajeros automáticos para uso personal y utilizar fondos del Foro Económico Mundial para pagar masajes durante estancias en hoteles.

Un portavoz de Schwab negó inmediatamente las acusaciones pero el fundador de la entidad decidió posteriormente renunciar a la presidencia de la organización.

El consejo del Foro, más conocido por su cumbre anual para élites políticas y empresariales en la lujosa estación de esquí suiza de Davos, dijo que tras una investigación independiente «el consejo ha concluido que (…) no hay pruebas de irregularidades significativas».

La pesquisa contra Schwab, de 87 años, solo halló «irregularidades menores» que no reflejan «una mala intención».

«El consejo ha tomado medidas para abordar todos los problemas identificados durante la investigación, incluyendo el fortalecimiento de la gobernanza en general», agregó la entidad.

Por otro lado, el Foro anunció que el multimillonario estadounidense cofundador del fondo de inversión Blackrock, Larry Fink, y el multimillonario suizo y vicepresidente del grupo farmacéutico Roche, André Hoffmann, reemplazarán al exCEO de Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe, como copresidentes interinos del consejo directivo de la organización.

vog/gv/pb/hgs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR