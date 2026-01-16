El funeral de Irene de Grecia se celebrará el lunes en la catedral de Atenas

1 minuto

Atenas, 16 ene (EFE).- El funeral de la princesa Irene de Grecia, hermana menor de la reina emérita Sofía de España, fallecida este jueves en Madrid a los 83 años, se celebrará el próximo lunes en la catedral ortodoxa de Atenas, informó este viernes la oficina de prensa de la exfamilia real de Grecia en un comunicado.

Será en el mismo templo en el que tuvo lugar el sepelio de su hermano Constantino de Grecia, el último rey del país heleno, en enero de 2023.

Una capilla contigua a la catedral acogerá primero su cuerpo para que las personas puedan acudir a despedirse de la fallecida, precisa la nota.

Tras el funeral, las reliquias de la princesa serán trasladas al cementerio real de Tatoi, situado en los terrenos del antiguo palacio real homónimo, en las afueras de Atenas, donde recibirán sepulcro junto a las de Constantino, y sus padres, el rey Pablo I de Grecia y la reina Federica de Hannover.

Irene de Grecia, tía del monarca español, Felipe VI, falleció en el Palacio de la Zarzuela en Madrid, según informaron fuentes de la Casa Real española. EFE

